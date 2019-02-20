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Meclis’ten geçti! Üniversitenin adı değişecek

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nda kabul edildi.

22:50 -
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Meclis’ten geçti! Üniversitenin adı değişecek

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Emrullah İşler Başkanlığı’nda, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının ‘Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifini görüşmek üzere toplandı.

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Komisyonda, AKP Grup Başkanı Naci Bostancı’nın imzasını taşıyan ‘Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ görüşülerek kabul edildi. DHA

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