Medeniyet şehri Bursa’da çeşme başında su çilesi

Su ihtiyaçlarını karşılayabilmek için saatlerce çeşme başında bekleyen köylüler, tankerlerin çeşmesinden de çamurlu su aktığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. “AKP iktidarı Büyükorhan'ın köylerindeki su sorununu dahi gideremedi” diyen CHP'li Erkan Aydın, çeşme başlarında oluşan kuyrukların, çeşmelerden akan çamurlu suların Afrika'da dahi görülmediğini söyledi.

ÇEŞME BAŞINDA KUYRUK…

Aydın, “Hayatımızın olmazsa olmazı suyu dahi vatandaşlarımıza sağlayamayan bir iktidar var başta. AKP Büyükorhan köylüsünü bu yaz da susuz bıraktı ve 17 yılda dağ yöresini 17'nci yüzyıla götürdü. Seçim dönemlerinde verdikleri sözleri tutmayan, köylünün su ihtiyacını karşılamayan iktidar mensupları neyi bekliyorlar anlamak mümkün değil. Yetkilileri bir an önce görevlerini yapmaya, vatandaşın su sorununu kalıcı bir şekilde çözmeye çağırıyorum” dedi.