Mazbata haftasında bile personel yığmışlar

110 kişi Büyükşehir kadrosuna alınırken, bağlı kuruluşlara 28 ve belediye şirketlerine 715 kişi alındı. Siyasi etiğe sığmayan atama bununla da bitmedi. AKP'nin seçimi kaybettiğinin anlaşıldığı 31 Mart'tan mazbata verilen 8 Nisan tarihine kadar da 117 kişi alınmış. Alınan bu kişilerle ilgili liyakat incelemesi başlatıldığı öğrenildi.

İşte, tarih tarih AKP'nin personel oyunu:

– 13 Aralık 2018: YSK'nın, seçimlerin 31 Mart'ta yapılacağına ilişkin kararı yayınlandı.

– Aralık: Büyükşehir'e 15, EGO'ya 1, ASKİ'ye 2, BUGSAŞ'a 78, ANFA'ya 4, Halk Ekmek'e 4, BELPA'ya 12, BELKA'ya 21, ANKET'e 1, Seğmenler Su'ya 1 kişi olmak üzere 139 kişi alındı.

– Ocak: Büyükşehir'e 44, EGO'ya 1, ASKİ'ye 4, BUGSAŞ'a 349, ANFA'ya 4, BELKO'ya 1, Halk Ekmek'e 1, BELPA'ya 14, BELTAŞ'a 1, BELKA'ya 10, ANKET'e 8, Seğmenler Su'ya 2 kişi olmak üzere 439 kişi alındı.

– Şubat: Büyükşehir'e 17, EGO'ya 2, ASKİ'ye 1, BUGSAŞ'a 14, ANFA'ya 6, Halk Ekmek'e 2, BELPA'ya 3, BELPLAS'a 1,BELKA'ya 16, ANKET'e 1 olmak üzere 63 kişi alındı.

– Mart: Büyükşehir'e 19, ASKİ'ye 14, BUGSAŞ'a 40, ANFA'ya 3, BELPA'ya 6, BELKA'ya 11, Seğmenler Su'ya 2 kişi olmak üzere 95 kişi alındı.

– Nisan: (Yavaş'ın seçimi kazandığının kesinleştiği ve mazbatasını aldığı 8 Nisan'a kadar): Büyükşehir'e 15, EGO'ya 1, ASKİ'ye 2, BUGSAŞ'a 8, ANFA'ya 70, BELKA'ya 20, ANKET'e 1 olmak üzere toplam 117 kişi alındı.