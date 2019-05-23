Medyaya akıtılan kamu kaynakları araştırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, kamu bankaları ve kamu kuruluşları ile kayyum atanarak TMSF yönetimine geçen 900'ü aşkın özel şirketin ve kredi borçları nedeniyle iktidar kontrolüne geçen Turkcell, Türk Telekom gibi şirketlerin, reklam bütçelerinin hangi kriterlere göre ve hangi medya kuruluşlarına akıtıldığının incelenmesi ve kamuoyuna açıklanması amacıyla, TBMM Başkanlığı'na araştırma önergesi verdi.

BEDAVA DAĞITILIYOR

Toprak, önergenin gerekçesinde şunları kaydetti: “THY'nin uçaklarına Sözcü, Cumhuriyet, Birgün, Evrensel, Milli Gazete, Yeni Asya, Korkusuz gazeteleri alınmıyor. Kamu bankaları, TOKİ, Emlak Konut gibi iktidara bağlı kamu kuruluşlarının reklam bütçelerinin neredeyse tamamı bu yayın organlarına aktarılıyor. Toplu alımlarla şişirilen sanal tiraj üzerinden de bu medya kuruluşlarına Basın İlan Kurumu'ndan resmi ilan akıtılıyor.” İktidara yakın medya kuruluşlarının desteklendiğini belirten Toprak, okunmadığı için bedava dağıtılan iktidara yakın gazetelerin toplu olarak satın alındığını söyledi. Toprak'ın verdiği bilgiye göre THY'nin toplu gazete alımlarına mevcut gazetelerin yanında diğer gazeteleri de dahil etmesi, örneğin günde 50 sefer için 20 adet bu gazetelerden alması, bu gazetelerin satışlarına günlük 100, aylık 3 bin ilave satış getireceğini belirtti. Erdoğan Toprak “Bu durumda söz konusu gazetelerin hem satış geliri artacak hem de 3 bin ilave tiraj nedeniyle, Basın İlan Kurumu'nun gazete tirajlarına göre dağıttığı resmi ilanlardan alacakları pay artacaktır” dedi.

İKTİDARIN KONTROLÜNDE

Toprak, halkın vergileri ve elektrik faturalarıyla finanse edilen TRT başta olmak üzere, milletin ve Hazine'nin parasıyla ayakta duran kamu bankaları ve kuruluşlarının, iktidara yakın medyayı ayakta tutmak için seferber edildiğini belirtti. Toprak şunları söyledi: “Başta halkın vergileriyle ve elektrik faturalarına ilave edilen bedellerle finanse edilen, tamamıyla iktidarın kontrolündeki kamu yayın kuruluşu TRT olmak üzere, Türkiye medyasının yüzde 90'ı siyasi iktidar kontrolü ve baskısı altında, siyasi sansürün denetimindedir.”

TİRAJ RAPORLARI GİZLENİYOR

Gazetelerin büyük bölümünün bedava dağıtıldığını belirten Toprak, “Büyük bölümü bedava dağıtılan, bayi satışlarıyla ilgili gerçek bilgiler ve tiraj raporları gizlenen iktidar medyası gazetelerinin satış rakamları kağıt üzerinde şişirilerek Basın İlan Kurumu ilanlarından ve kamu kuruluşlarının reklamlarından aldıkları paylar olması gerekenden yüksek tutulmaktadır” diye konuştu.

Medyaya ekonomik baskının aracı oldu

CHP'li Erdoğan Toprak “Kredi borçları karşılığında Ziraat Bankası yönetimine geçen Turkcell, Hazine ve alacaklı bankaların yönetimine geçen Türk Telekom gibi dev reklam bütçesine sahip telekomünikasyon kuruluşları da reklam bütçelerini iktidar talimatı doğrultusunda paylaştırmaktadır” dedi. Reklam bütçelerinin medyaya sansürün ve ekonomik baskının aracı haline getirildiğini ifade eden Toprak, “Kamu kaynaklarının reklamlar ve toplu gazete alımlarıyla medyaya aktarımındaki tercihler ve reklam politikası ölçütlerinin ne olduğu, hangi kriterlere göre reklam dağıtıldığının kamuoyunca bilinmesi ve gerçeklerin açığa çıkartılması için Meclis araştırması açılmalıdır” dedi.