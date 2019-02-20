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MEF Okulları’ndan Sözcü’ye iki ödül

MEF Okulları ‘Fark Yaratanlar’ ödülleri sahiplerini buldu. Sanatçı, gazeteci, eğitmen, spor ve bilim insanları kategorilerinde düzenlenen ödül töreninde Sözcü yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil ‘Fark Yaratanlar’ ödülüne layık görüldü. Ünlü sanatçı Müjdat Gezen de ödüle layık görülen isimler arasındaydı.

Seda ÖNCELER
15:39 -
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MEF Okulları’ndan Sözcü’ye iki ödül

MEF Okulları ‘Fark Yaratanlar’ ödül töreni MEF Okulları Ulus Kampüsü’nde gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.
Lise öğrencilerinin oylamasıyla; bilim, edebiyat, sinema, müzik, sivil toplum örgütleri, sosyal bilimler, medya, spor ve eğitim alanlarında Tan Sağtürk, Ahmet Ümit, Zülfü Livaneli, Fatih Portakal, İlber Ortaylı, Uğur Dündar, Müjdat Gezen, Yılmaz Özdil gibi birçok isim ödüle layık görüldü.

Uğur Dündar ve Müjdat Gezen ödüllerini aldıktan sonra çıkarken hatıra fotoğrafı çektirdi.


“DÜNDAR: HAYATTA HER ZAMAN GÜVENİLİR OLMAYA ÇALIŞIN”

56 ismin ödüle layık görüldüğü ödül töreninde, Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar da ‘Fark yaratanlar’ ödülü alan isimler arasındaydı.

Uğur Dündar ödülünü aldıktan sonra izleyicilere kısa bir konuşma yaptı.

Törende kısa bir konuşma yapan Dündar “William Shakespeare'in söylediği gibi; ‘Güven ruh gibidir, bir bedeni terk ettikten sonra asla dönmez.' Hayatta her zaman güvenilir olmaya çalışın ve arkanızda kirli iz bırakmadan, Atatürk'ün gösterdiği aydınlık yarınlara doğru cesaretle yürüyün.” dedi.

Müjdat Gezen’e ödülü MEF Okulları Genel Müdürü Prof.Dr.Erdoğan Bozdemir takdim etti.

MÜJDAT GEZEN: KORKMAMA ÖZGÜRLÜĞÜNÜ ÇOK GÜZEL KULLANMIŞSINIZ

MEF Okulları'ndan 3'üncü ödülünü aldığını söyleyen usta tiyatrocu Müjdat Gezen ise “Çocuklar Atatürk bize çok güzel özgürlükler armağan etti. Bunların en önemlilerinden biri ‘korkmama' özgürlüğüydü. Siz bunu bu defa da güzel kullanmışsınız. Teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törene katılamayan Yılmaz Özdil’in ödülünün daha sonra kendisine takdim edileceği açıklandı.

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Son güncelleme: android-time 19:32 20.02.2019
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