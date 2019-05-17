Mehmet ile Eftelya’nın aşkına tanıklık eden efsane kayalıkların adı nedir? Oyna Kazan ipucu sorusu…

Türkiye’de birçok doğal güzellik bulunuyor. Birçoğunun da efsaneleşen hikayesi var. Bunlardan biri de Şile’de yer alan, Mehmet ile Eftelya’nın aşkına tanıklık etmesiyle ün yapan, güzelliği ile kendine bırakan bir yer. 17 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu da bu güzel yerde geldi. Peki, Mehmet ile Eftelya’nın aşkına tanıklık eden efsane kayalıkların adı nedir?

ŞİLE’DE YER ALAN MEHMET İLE EFTAYLA AŞKI İLE ÜN YAPAN KAYALIKLARIN ADI

Cevap: Ağlayan Kayalar

AĞLAYAN KAYALAR EFSANESİ

Eski çağlarda şimdiki adıyla Manisada Nioble adında bir anne yaşamış. 12 çocuk sahibi ve çocuklarına bağlı bir anne. 6 erkek ve 6 kız çocuğa sahip olan Nioble bu yüzden çok gururlu yaşarmış. Nioble bu konuyu fazlasıyla abartmış ve artık her yerde bundan bahsederek övünürmüş. Çarşıda,sokaklarda dolaşarak hanginiz benden üstünsünüz,bu kadar çocuk sahibi bir başka anne daha var mı,ben hepinizden üstünüm benimle Leto bile başa çıkamaz diyerek dolaşırmış.Unutulan bir şey Leto zamanın inanışına göre en güçlü tanrı imiş.

Tabii ki bu bir inanış ancak efsane bu. Nioble sürekli bundan bahsedermiş onun bile 2 tane çocuğu var ancak ben 12 çocuğa sahibim diyerek. O sırada tanrıça Leto Menderes ırmağının kenarında dinlenmekteymiş. Rüzgar tanrıçanın kulağına usulca fısıldamış olan biteni.Apollon ve Artemis;Leto'nun çocukları hemen oracıkta bitivermiş. Çocuklarına Nioble'yi cezalandırmalarını emretmiş ve 2 çocuk harekete geçmişler. Nioble'nin 12 çocuğunu da öldürmüşler. Efsane budur ki Nioble bu üzüntüye dayanamayıp oracıkta taş kesilmiş. Anlatılanlar imkansız gibi görünüyor ancak o kayanın yanına uğrarsanız eğer dikkat edin diyor görenler gözyaşlarının zaman zaman aktığını fark edeceksiniz ve yanında çocuklar oynadığında gözyaşlarının durduğu da söyleniyor. Dikkatli bakıldığında bir kadın başını andıran bu sert kaya parçasının altında bir annenin hikayesi yatıyor.