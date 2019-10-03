Kent Türk Televizyonu'nda canlı yayında gazeteci İlter Sağırsoy'un sorularını yanıtlayan Mehmet Metiner, “Kayseri Türkiye'nin Pensilvanyası'dır. Orada ne oluyor bitiyor hepsini biliyorum. Kayseri'de eski Emniyet Müdürü İbrahim Kulular döneminde FETÖ ile çok ciddi mücadele verildi. FETÖ ile mücadele öyle her babayiğidin harcı değildir. Bunu Kulular müdürüm yürekten ve herşeyi göze alarak vatan için millet için yaptı” diye konuştu.

“AKP İÇİNDE KRİPTO FETÖ'CÜLER VAR”

AKP içinde de hâlâ kripto FETÖ'cülerin olduğu inancı taşıdığını belirten Metiner şunları söyledi, “Bu FETÖ'cüler ahtapot gibi buradan kolunu kesiyorsunuz öbür taraftan bir başka oluşumun içine girip oradan partiye sızabiliyorlar. Ama yılmadan bunlarla mücadeleye devam edeceğiz. AK Parti'de bildiğimiz kadarıyla FETÖ'cüleri temizledik ama kriptolar için aynı şeyi söyleyemeyiz, kimse söyleyemez.”

“SİSTEM TAMAMEN DEĞİŞMELİ”

Başkanlık sistemindeki bakanlık uygulaması eleştiren Metiner, “Sistem tamamen değişmeli. Zira bakın ben çok arkadaşımızın bırakın bakanlara özel kalem müdürlerine ulaşamadığını biliyorum. Bakanlar halkın içinden siyaset mutfağından gelmeli. Bu sistem değişmeli. ak partili halktan kopartan bir şeydi. Bu sistemde adam halktan gelmiyor, siyasetten gelmiyor ve diyor ki ‘beni falanca kişi getirdi beni onu bilirim gerisini bilmem' sistem böyle ama. Bu adama ihtiyaç varsa danışman yaparsın bakanlıkta başka bir görev verirsen ama bakan halktan gelmeli siyasetin içinden gelmeli” diye konuştu.