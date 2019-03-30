Mehmet Özhaseki nereli? AKP Ankara adayı Mehmet Özhaseki kimdir? İşte hayatı…

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin AKP adayı olan Mehmet Özhaseki’nin yaşı, memleketi ve hayatına dair birçok ayrıntı araştırılıyor. İşte AKP’nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki hakkında detaylar…

MEHMET ÖZHASEKİ KİMDİR?

1957 Kayseri doğumlu olan Mehmet Özhaseki, Kayseri’de il ve ilçe belediye başkanlıkları yapmıştır. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri’nde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Kayseri milletvekili olarak meclise girmiştir. 2016 ve 2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak görev almıştır.

SOYADINI DEĞİŞTİRDİ

İlk ve orta öğrenimini Kayseri’de tamamlamasının ardından Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü’nü kazandı. Fakat o günkü siyasi şartlar ve öğrenci olayları sebebiyle buradaki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kaldı ve ardından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1974 yılında Karakebap olan soyadını değiştirerek Özhaseki yaptı. 1982 yılında Neşe Özhaseki ile evlendi. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Ancak seçimden sonra 45 gün içerisinde hükûmet kurulamadığı için Cumhurbaşkanının anayasal yetkisini kullanmasıyla tekrar seçimlere gidildi. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde yeniden AK Parti Kayseri milletvekili olarak meclise girdi. Binali Yıldırım tarafından 24 Mayıs 2016 tarihinde kurulan 65. Türkiye Hükûmeti’nde Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak yer aldı.