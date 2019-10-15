Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Mehmetçik Tel Abyad’da yardım malzemesi dağıttı

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nı karalayanlara tokat gibi yanıt... Türk askeri, kontrolü sağlanan Tel Abyad'daki Suriyelilere Türk Kızılay tarafından sağlanan yardım malzemelerini dağıttı.

Sozcu.com.tr
14:34 -
Haberler Gündem
Mehmetçik Tel Abyad’da yardım malzemesi dağıttı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad bölgesine Türk Kızılayı ile birlikte yardım malzemelerini dağıtmaya başlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Pınarı Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinden kurtarılarak kontrol altına alınan Tel Abyad'a yardım malzemeleri ulaştı. Bölgeye ulaşan Türk Kızılayı, Mehmetçiğimizin desteğiyle Tel Abyadlı kardeşlerimize yardım malzemelerini dağıtmaya başladı.”

Dünya İnsani Eylem Forumu'na (WHAF) katılan Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık ‘Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili Türk Kızılayı'nın çalışmaları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: “Bölgedeki insani yardımları kesintisiz devam edebilmesi için koordinasyon görevimizi bu anlamda yürütüyoruz. Bölgeler terörden arındırıldıkça insani yardım faaliyetlerimiz yapılıyor. Bugün Tel Abyad bölgesine girdik.” (AA-İHA)

Dünya eylem Milli Savunma Bakanlığı PKK Terör terör örgütü Türk Silahlı Kuvvetleri
Son güncelleme: 14:40 15.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more