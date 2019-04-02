Melih Gökçek de kabul etti: Ankara ve İstanbul CHP’ye geçmiştir

Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Gökçek, mesajında “Ankara ve İstanbul cüzi miktarda farkla CHP’ye geçmiştir” ifadelerini kullandı.

YAVAŞ’I TEBRİK ETTİ

Öte yandan Gökçek, paylaşımlarında CHP’nin adayı Mansur Yavaş’a tebrik mesajı iletti. Gökçek, “Seçimlerde kaybetmek de var, kazanmak da var. Sayın Mansur Yavaş’ın başarısını tebrik ediyorum” dedi.

ÖZHASEKİ’YE ‘KAMPANYA’ GÖNDERMESİ

Açıklamalarında Özhaseki’ye de eleştiride bulunan Gökçek, “Özhaseki ‘Melih Bey benim kampanyamın bir parçası değil. Emekleri için eline sağlık ama tarzı benim tarzım değil, yönetim anlayışı benim yönetim anlayışım değil, üslubu benim üslubum değil.’ diyerek, kendisinin kampanyasına TV programlarıyla katılarak katkı vermemi istemedi. Yürütmediğim bir kampanya dolayısıyla bu seçimden sorumlu olmam düşünülemez… Ben de bu sözleri Özhaseki'yi suçlamak veya eleştirmek için söylemiyorum… Doğrudur … Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır…” ifadelerini kullandı.