Melih Gökçek’in davetine CHP’li vekilden ilginç yanıt!

CHP’li Gamze Taşcıer, kendisini Ankapark’ı gezmeye davet eden Melih Gökçek’e sosyal medyadan verdiği yanıtla gündeme geldi.

Taşcıer, “Az önce zorla görevinden istifa ettirilen @06melihgokcek aradı. Beni Ankapark'ı gezmeye davet etti. Ben de kendisine bana maliyetini gösteren resmî belgeyi gönderirse seve seve gideceğimi ifade ettim. Maalesef elimde belge yok diyerek bundan kaçtı” ifadelerini kullandı.

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ANKAPARK’IN TARİHİ

Atatürk Orman Çiftliği arazisinde yer alan parkın yapımına 2013’te başlandı. 2014’te parkın da içinde yer aldığı ana imar planı ile ilgili olarak Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından, parkın yapımına olanak veren Bakanlar Kurulu kararları hakkında da Danıştay tarafından yürütmeyi durdurma kararları verildi. Bu kararlara rağmen çalışmalar devam etti. Ocak 2015’te parkın %90’ının tamamlandığı duyuruldu. 2015’te Ankara 18. İdare Mahkemesi tarafından bir yürütmeyi durdurma kararı daha verildi. Bu karar üzerine belediye meclisi, parkın planını değiştirdi. Aynı yıl Ankara 5. İdare Mahkemesi, parkı da kapsayan 1/10.000’lik Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı’nı iptal etti. Danıştay ise iptal kararını bozdu. Aralık 2017 itibarıyla parka yapılan masrafın ₺1,5 milyar olduğu ve parkın Ağustos 2019’da açılmasının planlandığı açıklandı. Mayıs 2018’de yirmi dokuz yıllığına belediyeye tahsis edilen parkın kiralanmasına karar verildi. İlki Haziran 2018’de yapılan beş işletme ihalesinden sonuç çıkmadı. 20 Eylül 2018’de gerçekleştirilen altıncı ihalede park, 29 yıllığına GBM Ticaret-Çelik ortak girişim grubuna kiralandı.