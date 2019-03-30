Memduh Büyükkılıç kimdir? AKP’nin Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı adayı Memduh Büyükkılıç nereli?

Memduh Büyükkılıç’ın hayatı merak ediliyor. Memduh Büyükkılıç Melikgazi’de 2004, 2009 ve 2014 seçimlerinde belediye başkanı olarak seçildi. AKP Kayseri Büyükşehir Belediye başkanı adayı olan Memduh Büyükkılıç kimdir? Memduh Büyükkılıç nerelidir ve kaç yaşındadır?

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ KİMDİR?

25 Ekim 1953 tarihinde Kayseri/Develi’de (Şıhlı) doğdu. Kayseri İmam Hatip Okulu ve Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. Nöroloji dalında uzmanlığını aldı. Niğde Devlet Hastanesi ve Kayseri SSK Hastanesi’nde uzman hekim olarak görev yaptı. Askerliğini Kıbrıs Girne Asker Hastanesi’nde Tabip Teğmen olarak tamamladı. Değişik sivil toplum örgütlerinde (İzmir MTTB, Hekimler Birliği Vakfı, Milli Gençlik Vakfı v.b.) yöneticilik ve başkanlık yaptı.

ÜÇ DÖNEMDİR BELEDİYE BAŞKANI GÖREVİNİ SÜRDÜRÜYOR

Aktif siyasete 1993 yılında Refah Partisi İl Başkanı olarak girdi. 1995 yılında yapılan genel seçimlerde 20. Dönem Kayseri Milletvekili seçildi. 1999 yılında FP’den Melikgazi Belediye Başkanı olarak seçilen Dr. Memduh Büyükkılıç, 2004, 2009 ve 2014 yıllarında AK Parti’den belediye başkanı seçildi.