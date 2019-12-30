Memleketten kar manzaraları

Yurdu etkisi altına alan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Antalya, Isparta, Balıkesir, Eskişehir, Van, Bitlis ve Şanlıurfa’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu kapanırken, onlarca yurttaş yollarda mahsur kaldı. Yetkililer vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyarırıken, yol açma çalışmaları aksamadan devam ediyor.

KAŞ YAYLA YOLLARINDA KAR KALINLIĞI 40 SANTİME ULAŞTI

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışması başlatıldı. Dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece yarısı yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye kadar ulaştı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşanırken, ekipler karla kaplanan yollarda çalışma başlattı.

Bölgede sorunun giderilmesi için Kaş Belediyesi ve karayolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Özelikle Gömbe ve Sütleğen Mahallesi'nde, ekipler 2 greyder ve 2 kepçe ile yol açma çalışmaları gerçekleştiriyor. kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yüksek kesimlerde karla kaplanan yollarda ekiplerin yoğun çalışma yaptığını söyledi.

ISPARTA'DA YOLLAR KAPANDI

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeyi Şarkikaraağaç'a bağlayan yol kapandı. Kar kalınlığının yer yer 15 santimetreyi bulduğu ilçede Isparta İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışma yaptığı öğrenildi.

Isparta'nın Yenişarbademli ilçesinde gece saatlerinde itibaren etkili olan kar yağışı yer yer 15 santimetreye ulaştı. İlçede aralıksız olarak devam eden yağış nedeniyle sabah saatlerinden itibaren Yenişarbademli – Şarkikaraağaç Karayolu ulaşıma kapandı. Halen kar yağışının ettiği ilçede, Isparta İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekiplerinin kapanan yolun açılması için seferber olduğu öğrenildi.

KAPIDAĞ'DA YILIN İLK KARI YAĞDI

Balıkesir Kapıdağ Yarımadası'na yılın ilk karı düştü. Erdek'te pazar günü gece yarısı başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu.

Yüksek kesimlere yağan karla birlikte Erdek’te soğuk hava etkisini artırırken, Kapıdağ Yarımadası'na mevsimin ilk karı yağdı. Kapıdağ Yarımadası’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı sürerken, kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollarda ulaşım devam ediyor. Önümüzdeki günlerde yağışlı ve soğuk havanın bölgede devam etmesi bekleniyor.

YENİ YIL ÖNCESİ ESKİŞEHİR KARA TESLİM OLDU

Eskişehir'de beklenenden geç gelen ve bu sabahtan itibaren yoğunlaşan kar yağışı, barajlardaki doluluk oranlarının konuşulduğu bugünlerde sevinçle karşılandı.

Eskişehir’de birkaç gündür soğuk giden hava yerini önce yağmura, ardından da sabah karşı kar yağışına bıraktı. Kar, önce kentin yüksek kesimlerinde, ardından da şehir merkezinde etkili oldu. Kar yağışını gören vatandaşlar durumu mutlulukla karşılarken sürücüler de daha dikkatli ve tedbirli davrandı. Kar yağışını gören vatandaşlar bu anları sosyal medyalarından paylaştı.

Meteorolojiden alınan verilere göre hava sıcaklığının azalacağı ve kar yağışının da devam edeceği kaydedildi.

VAN’DA KÖY YOLLARI KAPANDI

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu kentte etkili olan kar yağışının ardından alarma geçti. Kar yağışı sonrası yolu kapanan 216 yerleşim yeri, yapılan çalışmalarla ulaşıma açıldı.

Van'da hafta sonu beklenen kar yağışına karşı alarmda olan büyükşehir belediyesi ekipleri, kent genelinde etkili olan yağışla birlikte vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için karla mücadele çalışması başlattı. Geceli gündüzlü devam eden çalışma sonucu ulaşıma kapanan 216 yerleşim yeri yolu ulaşıma açılırken, dün gece etkili olan tipi sonrası tekrar ulaşıma kapanan 1 mahalle ve 17 mezra yolunu açma çalışmaları ise devam ediyor.

Ayrıca, kar yağışı sonrası mahsur kalan vatandaşların da yardımına Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri koştu. Bu kapsamda Bahçesaray ilçesi Veligöl Mahallesi'nde doğum hastası olan bir kadın kurtarılarak 112 ekiplerine teslim edildi. Gürpınar, Muradiye ve Çaldıran ilçelerinde de yolda mahsur kalan vatandaşlar, karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

BİTLİS’TE 33 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPALI

Bitlis kent merkezinde kar kalınlığının yaklaşık yarım metre, yüksek kesimlerde ise 45-50 santimetreyi buldu. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği kentte 33 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için il özel idaresi tarafından 9 ayrı şantiyede 70 iş makinesi ve 90 personelle karla mücadele çalışması yürütüldüğü belirtildi. Kar yağışı ile birlikte kent merkezinde belediye ekipleri, ana artellerde ise karayolları ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bugün itibariyle kar yağışı yerini güneşli havaya bırakınca ortaya da kartpostallık görüntüler çıktı.



AFYONKARAHİSAR BEYAZA BÜRÜNDÜ



Afyonkarahisar kent merkezinde gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerine kadar devam etti. Kent merkezi beyaza büründü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü’nün pazar gecesi başlayacağını duyurduğu kar yağışı, Afyonkarahisar’da dün akşam hafif şekilde başladı ancak sabaha doğru şiddetini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7 santime ulaşırken, kent halkı sabah bembeyaz bir manzarayla uyandı. Kar yağışının devam ettiği Afyonkarahisar’da hava sıcaklığı da 2 derece seviyesine geriledi.

Afyonkarahisar Belediyesi temizlik ekipleri, sabahın ilk saatlerinden itibaren yol ve kaldırımlarda temizlik ve kar kürüme çalışması yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri de trafikte yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için önlemlerini artırırken, araçlarında kar lastiği bulunmayan vatandaşlara yönelik de denetimlerini sıklaştırdı.



YOLDA MAHSUR KALDILAR HALAYA DURDULAR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bulunan ve bölgenin tek kayak merkezi olan Karacadağ Kayak Merkezine giden onlarca araç, yoğun kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşlar halay çekerek kurtarılmayı bekledi.

Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye düştüğü yolda, buzlama nedeniyle birçok araç kayarak yoldan çıktı. Kayan araçlar AFAD ekipleri ve vatandaşlar tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alarak merkeze gitmeye çalışan araçları geri çevirirken, yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Mahsur kalan vatandaşlar yolda halay çekip, kartopu oynayarak kurtarılmayı bekledi.

Yapılan çalışmalar sonucu akşama doğru tüm araçların kurtarıldığı öğrenildi. (DHA/İHA)