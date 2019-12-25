Memnuniyet anketinden çarpıcı sonuçlar: CHP 11 büyükşehirde oylarını arttırdı

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'li belediye başkanlarının 9 aylık performansını ölçen anketin sonuçlarını açıkladı. CHP'nin belediye başkanlığını aldığı tüm şehirlerde oylarını yükselttiğini ifade eden Torun “11 büyükşehir belediyemizde yaptırdığımız araştırmalara göre;

AK Parti yüzde 32,4

CHP yüzde 35,1

MHP yüzde 10

HDP yüzde 9,9

İYİ Parti yüzde 9,4

Diğer partiler yüzde 3,2 şeklinde oy alıyor” dedi.

Seçmenlerin yüzde 45'ini oluşturan 11 büyükşehirin birinci partisi olduklarını ifade eden Torun “Seçmenler başkanlarımızın sorunlarını çözeceğine inanıyor” dedi.

BELEDİYE BAŞKANLARININ KARNESİ

Belediye başkanlarının performanslarının her geçen gün arttığını ifade eden Torun, 31 Mart seçimleri baz alınarak belediye başkanlarına destek oranına dair son yapılan anket sonucuyla ilgili bilgiler verdi. Buna göre CHP'nin 11 büyükşehir belediye başkanının 31 Mart-Aralık 2019 arasındaki 9 ayda oy oranlarındaki değişim şöyle:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Ekrem İmamoğlu: 48.8'den 54.5'e

Ankara Büyükşehir Belediyesi- Mansur Yavaş: 50.9'dan 54.9'a

İzmir Büyükşehir Belediyesi- Tunç Soyer: 58.1'den 61.1'e

Antalya Büyükşehir Belediyesi- Muhittin Böcek : 50.6'dan 54.1'e

Adana Büyükşehir Belediyesi- Zeydan Karalar: 53.6'dan 57.6'ya

Mersin Büyükşehir Belediyesi- Vahap Seçer: 45.1'den 51.6'ya

Hatay Büyükşehir Belediyesi- Lütfü Savaş: 55.2'den 56.8'e

Aydın Büyükşehir Belediyesi- Özlem Çerçioğlu: 53.9'dan 55.4'e

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- Kadir Albayrak: 51.2'den 54.4'e

Muğla Büyükşehir Belediyesi- Osman Gürün: 36'dan 41.2'ye

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- Yılmaz Büyükerşen: 52.30'dan 56.9'a yükseldi.

OYUNU EN ÇOK ARTIRAN MERSİN, EN AZ AYDIN

CHP'nin yaptığı anket çalışmasına göre 31 Mart seçimlerinde 45,1 oy alan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 6,5 puanlık artışla oyunu en çok yükselten belediye başkanı oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun oyu yüzde 5,7, Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın oyu ise yüzde 4 arttı.

Belediye başkanlarının mart-aralık ayı içindeki oy artış oranlarına göre sıralaması ise şu şekilde oldu:

1) Mersin Büyükşehir Belediyesi- Vahap Seçer: Yüzde 6.5 artış

2) İstanbul Büyükşehir Belediyesi- Ekrem İmamoğlu: Yüzde 5.7 artış

3) Muğla Büyükşehir Belediyesi- Osman Gürün: Yüzde 5.2 artış

4) Eskişehir Büyükşehir Belediyesi- Yılmaz Büyükerşan: Yüzde 4.4 artış

5) Ankara Büyükşehir Belediyesi- Mansur Yavaş: Yüzde 4 artış

6) Adana Büyükşehir Belediyesi- Zeydan Karalar: Yüzde 4 artış

7) Antalya Büyükşehir Belediyesi- Muhittin Böcek: Yüzde 3.58 artışq

8) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi- Kadir Albayrak: Yüzde 3.2 artış

9) İzmir Büyükşehir Belediyesi- Tunç Soyer: Yüzde 3 artış

10) Hatay Büyükşehir Belediyesi- Lütfü Savaş: Yüzde 1.6 artış

11) Aydın Büyükşehir Belediyesi- Özlem Çerçioğlu: Yüzde 1.5 artış

‘KUTUPLAŞMA TOHUMLARI ARTIK TUTMUYOR'

CHP'ye ‘fanatik düzeyde karşı duran ve kulaklarını tümüyle kapatmış' olanların oranın yüzde 15'e gerilediğini ifade eden Torun “Bu geri kalanların CHP'lileştiği anlamına gelmiyor. CHP'ye yönelik eleştiri yapan seçmenler, eleştirilerinde daha anlayışlı, daha hakkaniyetli ve yol gösterici bir tutumu benimsiyor.

Bu tür bir muhalefet anlayışı uzun süredir AK Parti tarafından topluma ekilen kutuplaşma tohumlarının artık tutmadığını gösteriyor. AK Parti toplumu artık kutuplaşma baskısıyla zehirleyemiyor” diye konuştu.