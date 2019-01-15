Memur alımı ilanları 2019: Kamuya yapılacak memur alımlarında şartlar neler?

Kamuda görev almak isteyen memur adayları merakla kamu memur alımı ilanlarını araştırıyor. Kamu memur alımı ilanları internet üzerinden güncel olarak yayınlanıyor. T.C. Devlet Personel Başkanlığı sitesi üzerinden yayınlanan memur alımı ilanlarını aşağıdaki listede görebilirsiniz. İlanlara dair detayları aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 2 MEMUR ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA: 131 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: 6 FARKLI BRANŞTA UZMAN ERBAŞ ALACAK
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ: 38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ: 202 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ: 37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ: 27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 24 MEMUR ALACAK
TRABZON ÜNİVERSİTESİ:20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TRABZON ÜNİVERSİTESİ: 40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ: 18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 10 MEMUR ALACAK
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ: 39 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ADALET BAKANLIĞI: 35 MEMUR ALACAK
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ: 31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 5 HUKUK MÜŞAVİRİ ALACAK
ADALET BAKANLIĞI: 35 PERSONEL ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 33 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 165 MEMUR ALACAK
GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: 10 SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCISI ALACAK
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ: 43 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: 20 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCISI ALACAK
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 35 İSTİHDAM UZMAN YARDIMCISI ALACAK
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ: 32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ: 21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 25 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ: 60 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ: 52 AKADEMİK PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU: 13 İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCISI ALACAK
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