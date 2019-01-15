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Memur alımı ilanları 2019: Kamuya yapılacak memur alımlarında şartlar neler?

Kamuya birçok alanda memur alınacak. 2019'da kamuya alım yapılacak memur adaylarının şartları arasında alanlara göre farklılıklar bulunuyor. Peki 2019 yılında hangi kadrolara kaç memur alınacak? Kamu kurum ve kuruluşlarına kaç personel alınacak? İşte ilanların detayları...

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Memur alımı ilanları 2019: Kamuya yapılacak memur alımlarında şartlar neler?
Kamuya birçok alanda memur alınacak. 2019'da kamuya alım yapılacak memur adaylarının şartları arasında alanlara göre farklılıklar bulunuyor. Peki 2019 yılında hangi kadrolara kaç memur alınacak? Kamu kurum ve kuruluşlarına kaç personel alınacak? İşte ilanların detayları...

Kamuda görev almak isteyen memur adayları merakla kamu memur alımı ilanlarını araştırıyor. Kamu memur alımı ilanları internet üzerinden güncel olarak yayınlanıyor. T.C. Devlet Personel Başkanlığı sitesi üzerinden yayınlanan memur alımı ilanlarını aşağıdaki listede görebilirsiniz. İlanlara dair detayları aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz.

KAMU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI: 7 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 2 MEMUR ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 2 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA: 131 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI: 6 FARKLI BRANŞTA UZMAN ERBAŞ ALACAK

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ: 38 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

IĞDIR ÜNİVERSİTESİ: 202 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ: 37 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 1 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ: 27 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

NUSAYBİN BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 24 MEMUR ALACAK

TRABZON ÜNİVERSİTESİ:20 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TRABZON ÜNİVERSİTESİ: 40 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ: 18 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DERİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI: 10 MEMUR ALACAK

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ: 39 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ADALET BAKANLIĞI: 35 MEMUR ALACAK

MUNZUR ÜNİVERSİTESİ: 31 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: 5 HUKUK MÜŞAVİRİ ALACAK

ADALET BAKANLIĞI: 35 PERSONEL ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 33 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 8 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 165 MEMUR ALACAK

GENELKURMAY BAŞKANLIĞI: 10 SİLAHLI KUVVETLER UZMAN YARDIMCISI ALACAK

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ: 43 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI: 20 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCISI ALACAK

TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 35 İSTİHDAM UZMAN YARDIMCISI ALACAK

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ: 32 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ: 21 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 6 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: 12 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 25 UZMAN YARDIMCISI ALACAK

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: 9 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ: 60 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ: 52 AKADEMİK PERSONEL ALACAK

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU: 13 İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK UZMAN YARDIMCISI ALACAK

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