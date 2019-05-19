Memura 3 günlük ek izin için teklif

CHP, memurların yakın akrabalarının ölümü halinde de üç gün izin alabilmelerinin önünü açan kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu. Memurlara, kendisinin veya eşinin anneanne, babaanne, dede, amca, hala, teyze, dayıları ile yeğen ve kuzenlerinin ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi istendi.

CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan'ın hazırladığı teklifte, memurların kendisinin ya da eşinin ana, baba ve kardeş ve çocuklarının ölümü hallerinde 7 gün ücretli mazeret izin kullanabildiği hatırlatıldı. Türk toplumunda akrabalık bağlarının önemine işaret eden İlhan, “Çekirdek aile dışında büyük anne, büyük baba, torunlar, amca, hala, teyze, yeğenler de dayanışma birlikteliğini perçinlemektedir'' dedi.

Memurların akrabalarının vefatı durumunda da yöneticinin inisiyatifinde olmadan resmi izin hakkına sahip bulunması gerektiği de belirtildi. Teklifin yasalaşması durumunda devlet memurları yakın akrabalarının vefatı durumunda da 3 gün izin kullanabilecek. Memurlar halen eşlerinin doğum yapması durumunda 5 gün, kendisinin ya da çocuğunun evlenmesi durumunda da 7 gün izin yapabiliyor. Eşi çocuk, ana baba ve kardeş ölümlerinde de 7 gün izin alabiliyor.