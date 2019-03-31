Meral Akşener: Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum…

Bugün Zeytindalı Hareketı’nda bir şehidimiz var. Allah’tan rahmet diliyorum, milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralımıza da acil şifalar diliyorum.

Bugün Saadet Partisi’nin Malatya Pötürge’de 3 arkadaşımızı kaybettik. Onlara da rahmet diliyorum. Pötürge’deki Saadet Partisi adayını biz de destekliyorduk. Tekrar başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum.

Aziz Türk Milleti, öncelikle seçim sonuçlarının milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Muhtar, belediye meclisi ve belediye başkanı oalrak seçilen bütün kardeşlerimi de parti ayrımı gözetmeksizin tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Sandık, milli iradenin tecellisindeki en önemli adrestir. Bu adres, bugün itibariyle bir kez daha mesjaını vermiş ve iktidar partilerini uyarmıştır.

İlk günden bu yana altını önemle çizdim. İktidar milletin dertlerini unuttu. İktidarı uyarın, kulağını çekin ki, milletimizi hatırlasın dertleriyle ilgilensin dedim.

Bu seçim ittifaklar seçimiydi. Siyasette rekabet aziz milletimizin işine yarar. İktidar kendine çekidüzen vermek zorunda kalır. Vatandaşın derdiyle ilgilenmek zorunda kalır. Aziz milletimiz verdiği mesajla işte bu sürecin önünü açmıştır.Millet kötü gidişe dur demek için, iktidar partilerinin kulağını çekmiş, millet ittifakına güç katmıoştır. Bu seçimin galibi millet ittifakıdır.

Bu seçimde, nifak değil birlik kazandı, fitne değil kardeşlik, düşmanlık değil sevgi, iftira değil birlik kazandı. Bu seçimin en kıymetli sonucu budur.

Bu seçimin sonucuna “yendik” demeyeceğiz. Evet bu bir başarıdır. Yalnızca milletimizin sorunlarına çözüm yolunda alınmış bir başarıdır. Milletimizin omuzlarımıza yüklediği bir görevin farkındayız. Milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Buradan millet ittifakı seçmenlerine sesleniyorum. Abartılı sevinç gösterilerinden kaçının. Eşinizi, dostunuzu, komşunuzu incitmeyin.

Bilelim ki, bu bir sonuç değil, aksine bir başlangıçtır. Görev asıl şimdi başlıyor.

Yaşanabilir kentler ve mutlu insanlar için bugünden itibaren çalışacaüız.

Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum, Milleti germeyin, yormayın bıktırmayın. Yarından itibaren düşmanlık diline bir son verin. Kırdığınız gönülleri tamir edin. Atacağınız her doğru adımda destekleyeceğimizi, atacağınız yanlış adımda da Türk milleti adına karşınızda dimdik duracağımızı bilin.

Türk milleti sahipsiz değildir.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum.