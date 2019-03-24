Meral Akşener, Mersin’de

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala çalışmalarına devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Mersin mitinginde konuşuyor.

Yoğun ilgiyle karşılanan Akşener, gündemdeki konular ile ilgili açıklamalarda bulunuyor.

İşte Akşener’in konuşmasundan satırbaşları;

Ayrıntılar gelecek…

BURHANETTİN KOCAMAZ: “BU MİLLET EN GÜZEL CEVABI SANDIKTA VERECEK”

Ayfer Yılmaz'ın ardından platforma çıkan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, alanı dolduran on binlere “Hoş geldiniz” diye seslendi. Bugünün Mersin için önemli olduğunu vurgulayan Kocamaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu meydanda yevmiye ile getirilmiş kimse yok. Bu meydanda baskı altına alınan İŞKUR çalışanları, devlet memurları yok. Bu meydanda demokrasi sevdalıları var. Hepiniz hoş geldiniz. Mersin'e 6 aydır acı çektiriyorlar. Mersin üzerinden demokrasiyi hançerliyorlar. Biz sizlere güveniyoruz. Bu hançeri, 31 Mart'ta el ve gönül birliğiyle çıkaracağınıza yürekten inanıyoruz. Özellikle, son 15 gündür çirkefleştikçe çirkefleştiler. Yalan dolan, iftira, dedikodu gırla gidiyor. İnsanların kafasını karıştırmaya tehditler savurmaya, bu toplantıya geleceklere fişleneceğini açık açık söylemeye başladılar. ‘Eğer bu toplantıya giderseniz fotoğrafınız çekilecek, siz ve çocuklarınız işinizden olacak' diyorlar. Şunu herkes bilsin ki, Burhanettin Kocamaz'ın Allah'tan başka hiç kimseye veremeyeceği bir hesap yoktur. Bu milleti kimse aptal yerine koyamaz. Bu millet her türlü zorlamaya karşın, demokrasiyi hançerleyenlere en güzel cevabı sandıkta verecektir. Ya bir yol bulacaktık ya bir yol açacaktık. İşte o yolu Sayın Ayfer Yılmaz ile birlikte açıyoruz. Sayın Ayfer Yılmaz için Demokrat Parti'nin amblemi Kırat'ın altında birleşiyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyor, Allah hepinizden razı olsun diyorum.”

GÜLTEKİN UYSAL: “CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ SİYASİ KAVGA MALZEMESİ YAPMAK İSTEYENLER VAR”

Kocamaz'ın ardından Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal platforma geldi. Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ettikten sonra, miting alanlarını dolduranlara “hoş geldiniz” diyen Uysal, “Demokratik hakkımızı almaya çalışanlara karşı durmak için, yapılan telkinlere kulak asmayan hemşehrilerim hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Uysal konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu demokrasinin bayrağını Arslanköy hadiselerinden sonra kaldırmak yeniden Mersinimize düştü. Bu tarihi vazifeyi yapmak adına Burhanettin Kocamaz ve Ayfer Yılmaz karşınızdalar. Ben bu seçimleri, Türkiye sanki 3 Kasım 2002'de kurulduğunu zannedenlerin iman tazelemesi için bir idrak günü olarak tasvir ediyorum. İktidar sahipleri vatandaşlarımızın durumunun konuşulmamasını istemiyor. Maalesef bu ülkeyi bölüp parçalayan inançlara sahip, cumhuriyetimizin değerlerini siyasi alanda bir kavga unsuru yapmak isteyenler var. Maalesef, demokrasimizin oksijeni, bitmiştir. TBMM'de grubu olan bir siyasi partinin genel başkanı olan Meral Akşener'i hapis ile tehdit ediyorlar.”

“Kahrolsun Hak dururken zorbalara tapanlara. Tarihin her döneminde bu milletin ruhundan fışkırmış bir mefkure olarak, büyüklerimiz her zaman görevini yapmış. Atatürk, Samsun'a girmek için yola çıktığında, ‘onlar zannediyorlar ki, biz Samsun'a silah ve mühimmat taşıyoruz. Oysa bilmiyorlar ki, silah ve mühimmattan daha değerli bir şey taşıyoruz. İman taşıyoruz.' İşte biz de ablam, (Meral Akşener), Burhanettin Kocamaz ve Ayfer Yılmaz ile o imanı taşıyoruz.” “Son 16-17 yılda en fazla pozisyon kaybetmiş kim? Çiftçilerimiz. Buralara gelip de ‘al ananı git' diyenler… Bu memleketin tarıma dayalı en temel girdilerini bile ithalata bıraktınız. Şimdi 31 Mart'a kadar narkoz veriyorlar. Bakanımız diyor ki, ‘seçimlerden sonra bir fatura çıkacak…' İnsan başına yağan karı eritir. Evet ama neden bu kar hep benim vatandaşımın başına yağıyor.”

“VATANDAŞIN DURUMUNA YERİNDEN BAKMIYORLAR”

“Vatandaşın durumuna yerinden bakmıyorlar. Vatandaşın durumunu anlamıyorlar. Çünkü ülkenin durumunu A Haber'den izliyorlar.” “Vatandaşı, ‘bu meydana gelirseniz fotoğrafınız çekilir' diyerek tehdit ediyorlar. Gelin beraber bir fotoğraf çekilelim. Nimetler cebe, külfetler vatandaşa. Yok öyle dava! Bular, ‘Devleti ele geçireceğiz' diye yollara çıktıkları suç ortaklarıyla Türkiye Cumhuriyeti'ni uçurumun dibine sürüklediler. Ülkemize yeniden oksijen sağlayacak bu bereketli topraklardır.” “Şimdi çıkmış Mansur Yavaş'a ‘Ankara'yı kaybetsem de seni görevden alacağım' diyor. ‘Devleti ele geçirdik, demokrasiye ihtiyacı yok. Şimdi ülkeyi biraz daha içine kapalı yönetelim' diyorlar. Şimdi elimizde bir şans var. Sandık, sandık! Sadece Mersin'in değil, Türk demokrasisinin de yükünü almak için çalışıyoruz.”