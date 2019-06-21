Meral Akşener’den büyük ‘fedakarlık’

Tecrübeli ve profesyonel bir iş insanı olarak bilinen Ahmet Ersagun Yücel daha önce de TAV Havalimanları Holding'in Genel Sekreterliği, yönetim ve icra kurulu üyeliği görevlerini yürütüyordu. Profesyonel yöneticilik tecrübesi ve uluslararası ilişkileri sebebiyle Yücel’in bu göreve getirilmesi kulislerde “İzmir Büyükşehir Belediyesine olumlu katkılar yapması bekleniyor” şeklinde yorumlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketlerine gerçekleşen bir diğer atama ise İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Nihal Ağca oldu. Tecrübeli kimliğiyle bilinen Nihal Ağca ÜNİBEL'e Genel Müdür olarak atandı. Partinin kuruluşundan itibaren GİK üyesi olarak görev yapan Nihal Ağca İYİ Parti'nin önemli kadın temsilcilerinden birisi olarak tanınıyor.