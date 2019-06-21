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Meral Akşener’den büyük ‘fedakarlık’

İYİ Parti’nin kuruluş sürecinden itibaren Meral Akşener’in yanında olan ve parti kuruluşundan bugüne kadar Genel Başkan Yardımcısı ve Divan Üyesi olarak görev yapan Ahmet Ersagun Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde kritik bir göreve getirildi. İZBELCOM AŞ’ye Genel Müdür olarak atanan Yücel, Meral Akşener’in kurmay kadrosunda yer alıyordu. Yapılan bu kritik atama İYİ Parti’nin ortak belediyelere katkı vermek amacıyla Akşener’in büyük fedakarlığı olarak yorumlandı.

16:35 -
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Meral Akşener’den büyük ‘fedakarlık’

Tecrübeli ve profesyonel bir iş insanı olarak bilinen Ahmet Ersagun Yücel daha önce de TAV Havalimanları Holding'in Genel Sekreterliği, yönetim ve icra kurulu üyeliği görevlerini yürütüyordu. Profesyonel yöneticilik tecrübesi ve uluslararası ilişkileri sebebiyle Yücel’in bu göreve getirilmesi kulislerde “İzmir Büyükşehir Belediyesine olumlu katkılar yapması bekleniyor” şeklinde yorumlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İştirak şirketlerine gerçekleşen bir diğer atama ise İYİ Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Nihal Ağca oldu. Tecrübeli kimliğiyle bilinen Nihal Ağca ÜNİBEL'e Genel Müdür olarak atandı. Partinin kuruluşundan itibaren GİK üyesi olarak görev yapan Nihal Ağca İYİ Parti'nin önemli kadın temsilcilerinden birisi olarak tanınıyor.

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