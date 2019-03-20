Meral Akşener’den Cumhurbaşkanı’na klipli yanıt

AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i kastederek “Birileri şuan cezaevinde süre dolduruyor aynı yola sen de düşebilirsin. Neden? Cumhurbaşkanı’na iftira atamazsın. Hanımefendinin kaçacak deliği de yok. Çünkü o milletvekili de değil. Onunla hemen hesaplaşacağız. Onun hesabı ağır olacak” demiş, Akşener de bu sözlere “Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Hak söze uydum diye, tehdit mi ediyorsun Erdoğan? Ben 28 Şubat’ın tanklı tüfekli paşalarından korkmamışım da, zamanında onlardan korkanlardan şimdi niye korkayım? Hodri meydan” diye yanıt vermişti.
KLİPLİ YANIT GELDİ
Bu polemiğin ardından İYİ Parti kanadından ‘klipli yanıt’ hamlesi geldi. ‘Daha Yeni Başlıyorum’ isimli klipte. sosyal medyada yaptıkları paylaşımlar sebebiyle sorgulanan gençler işlendi. Klibin finalinde ise korku duvarının yıkıldığı görüldü.
İYİ Parti’nin “Daha yeni başlıyorum, gençlerle geliyorum” mesajını verdiği şarkının sözleri ise şöyle;
Daha Yeni Başlıyorum
Gel otur bi konuşalım
Bak bu kez ben de sakinim
Elini görünür bir yere koy
Tüm oyunlarına hakimim
Bir nefeste çaldın
Tüm emekleri şahidim
Ama zilin sesini duydun
Bak ikinci raund başladı
Sen deliye çattın oğlum
Anlatsın arkadaşların
Tozumu silktim, dişimi sıktım
Yine çatıldı kaşlarım
Herkes için var mı kelepçen?
Hesap eder misin?
Yalan sıkan silahların da
Bir gün biter mermisi
Direndiğin ben değilim uyan!
Hayatın ta kendisi
Ben hala yürüyorum
Bak karşındayım
İnadına büyüyorum
Yolun başındayım
Sakin ol efendi ol
Gözümde yok ne sağ ne sol
Benim derdim yarınım
Geçmişe de sana da yol
Ne bitmez zehirmiş içindeki
Düşümden defol
Bizde sabır çok aslan kahvaltıda yumruk yeriz
Şimdi hala bıkmadıysan gel yine korkut beni
Benim derdim hayatım, senin gibi koltuk değil
Nefretle açtığın delikleri sevgimle tıkıyorum
Korkuyla ördüğün duvarı dans ederek yıkıyorum
Sen asansörle inerken ben merdivenden çıkıyorum
Ben hala yürüyorum
Bak karşındayım
İnadına büyüyorum
Yolun başındayım
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