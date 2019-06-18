Meral Akşener’den Erdoğan’a canlı yayında sert tepki!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Halk TV’de Özlem Çelik Akarsu ile Gün Ortası programına konuk oldu. Özlem Çelik Akarsu, Meral Akşener’e bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hastane açılışında yaptığı, “Ekrem İmamoğlu Ordu Valisi’nden özür dilemezse o koltuğa oturamaz” sözlerini sordu. Akşener bu soruya, “Erdoğan kendisini bizim babamız gibi hissediyor. Sayın Erdoğan unutuyor ki; Ekrem İmamoğlu’nu o koltuğa seçmen iradesi tarafından oturtulur. Erdoğan’ın o koltuğa sen otur buraya sen otur gibi bir söz söyleme hakkı yoktur. Ordu Valisi meselesi yargıya intikal etti. İmamoğlu’nun beyanları var. Hukuk işleyecek ya da işlemeyecek. Biliyoruz ki bürokrasi ağırlıklı olarak AKP’nin il başkanı pozisyonunda” dedi.

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