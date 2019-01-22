Meral Akşener’den İzmir adayları açıklaması

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret eden Akşener, burada yaptığı konuşmada, sanayicilerin sorunlarına değindi, Türkiye’nin ara eleman sıkıntısına işaret etti.

Akşener, konuşmasının ardından, bir sanayicinin yerel seçime ilişkin sorusu üzerine, “Ben Ankara’nın alınacağını düşünüyorum. Sizlerden Mansur Bey’e öneriler, katkılar olursa yazılı, bunları da iletme imkanım olur” diye konuştu.

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KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ

Toplantının ardından bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile dünkü görüşmesine ilişkin sorusuna Akşener, “Biz sadece bize bırakılan birkaç konuyu görüştük, o kadar” yanıtını verdi.

“İlçelerde bir anlaşma sağlandı mı?” sorusuna Akşener, “Pek çok ilde sağlandı. Onlar da ilan edilecek, biz adaylar üzerinde konuşmuyoruz, il ve ilçe… İzmir’de herhangi bir ilçe paylaşımı konusunda sorun yok” karşılığını verdi.

Meral Akşener, “hayalet seçmen” iddialarıyla ilgili soru üzerine “Onları takip edeceğiz” ifadesini kullandı. AA