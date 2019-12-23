Meral Akşener’den Mansur Yavaş’a destek!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Twitter hesabı üzerinden Mansur Yavaş’a destek mesajı paylaştı.

Akşener, Mansur Yavaş’ın yalnız olmadığını belirtti.

Meral Akşener, şu paylaşımı yaptı:

* Milletimizin hakkını savunan, Ankaralı hemşehrilerimize dürüst ve kaliteli belediyecilik anlayışıyla hizmet eden başkanımız #MansurYavaşYalnızDeğildir.

* Bu çamur atma girişimleri, iktidarın millet iradesinden ne kadar uzaklaştığının, milletimize nasıl yabancılaştığının göstergesi.

NE OLMUŞTU?

Sinan Aygün, Mansur Yavaş ve üç CHP’li belediye meclis üyesini rüşvetle suçlamıştı.

Aygün'ün iddiaları ve açıklamaları sonrası İçişleri Bakanlığı, iddiaları araştırmak üzere bir mülkiye müfettişi görevlendirmişti.

Mansur Yavaş, yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* ‘Kaset, ses kaydı açıklayacağım' diyorsunuz. Ve ardından çıkıp diyorsunuz ki ‘Benden okul parasını istediler'. Daha önce bu büyük rant verilirken haksız ve haram mal verilirken kendisine denilmiş ki ‘Bir okul yap' o okuluda yapmamış. Sonra diyor ki ‘Mahkeme iptal etti, ben yapacaktım'.

* Ne olursa olsun ahlaki olarak, size bir rant verilmişse yanlış hadise ama bir okul yapmanızı istenmişse siz de o okulu yapmadıysanız bedelini götürüp belediyeye vermiş olmanız gerekiyordu.