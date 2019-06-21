Meral Akşener’den sert sözler…

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Haziran seçim çalışmaları kapsamında İstanbul’da vatandaşlarla biraraya geldi. Akşener’in gündeminde, bölücübaşı Apo’nun yazdığı mektup vardı.

“BİR TARAFTAN BİZİ TERÖRİSTLİKLE SUÇLAYACAKSINIZ…”

Akşener “Bir kere daha söylüyorum. İllet, zillet, terörist, akıllarına gelen her şey söylendi. Ama seçime 2 gün kala ne idüğü belirsiz şeyler oldu. Şimdi çok enterasan. Mitili atacak arkadaş hayatı boyunca ‘bebek katili' dedi. ‘İmralı canisi' dedi. Ve ‘terörist başı' dedi. Birden Abdullah Öcalan dedi, ‘Avukatlarıyla görüşmeli’ dedi. İlk açılımı ilgili arkadaş yaptı. Sonra bir doçent gitti. Ailesini anladık. Bu arada sayın Erdoğan da bizim ‘Mehmet gitti’ dedi. Meğer ailece görüşüyorlarmış, haberimiz yokmuş. Şimdi bir taraftan herkesi PKK ile el sıkıştı diye suçlayacaksınız, hepimize terörist diyeceksiniz, diğer taraftan utanmadan bir çalışma yapacaksınız ve o mektuba kendinizi mecbur hissedeceksiniz. Cenabı Allah büyük. Ahtımız duyuldu ve sonuç itibariyle mitilin İstanbul'da değil İmralı'da olduğu ortaya çıktı.” diye konuştu.

“NE YAPSAK BİZE OY VERECEKLER DİYENLERE 23 HAZİRAN’DA DERS VERECEKLER”

“Bu onlara yeter.” diyen Akşener sözlerini şöyle sürdürdü “MHP seçmeninin, Ak Parti seçmeninin, CHP’lilerin, İYİ Partililerin, ‘Biz ne yapsak bunlar sandığa gelir bize oy verirler’ diyenlere nasıl bir ders vereceğini 23 Haziran’da göreceğiz. 31 Mart seçimlerine giderken Denizli'de demiştim ki; ‘Nasılsınız teröristler iyi misiniz?’ Çok bozulmuştu abi, çok bozulmuştu… Ondan sonra mahkemeye verdi. Sonra ‘seni hapse atacağım' dedi ama ben karşınızda konuşmaya devam ediyorum. Evet 31 Mart seçimleri sonrasında Ekrem İmamoğlu kardeşim bildiğiniz gibi İstanbullular tarafından seçildi. Ama çamura yattılar ve mızıkçılık yaptılar. Milli iradeyi gasp ettiler. Sivil bir darbe yaptılar ve seçilmiş belediye başkanının elinden mazbatasını aldılar.”