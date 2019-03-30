Meral Akşener’e İstanbul’da ‘anlamlı’ hediye

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan tarafından’ın “cezaevine gireceğini” ima ettiği İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün Manisa mitingine içerisinde Kur'an-ı Kerim, Türk Bayrağı, seccade, tesbih, iki adet elbise ve başörtüsünün bulunduğu ‘cezaevi çantası’ ile katılmıştı.

Yanında getirdiği çantayı vatandaşlara gösteren Akşener, “Bu çanta Yassıada’da giderken rahmetli Menderes’in, Zincirbozan’a giderken rahmetli Demirel’in, rahmetli Ecevit’in elindeydi. Bu çanta Mamak’a giderken rahmetli Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in elindeydi. Kadere bakın, bu çanta Pınarhisar’a giderken de Erdoğan’ın elindeydi. Pınarhisar’a giderken muktedirlere karşı boynunu eğmeyeceğini söyleyen sayın Erdoğan, bu çantayı bugün benim elime verdi. Eğer hapsettirecekse, can baş üstüne. Buradan huzurlarınızda sesleniyorum. 1 Nisan’ı beklemeye gerek yok. Gel beni al da görelim bakalım. Ben bu çantayla Mamak’a gitmek isterim. Gerekirse ölüme giderim” demişti.

İSTANBUL ZİYARETİNDE DE ANLAMLI HEDİYE

Bugün seçim çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Akşener’e partilileri tarafından benzer bir ‘hediye’ verildi. Şile’de İYİ Parti Genel Başkan Danışmanı Şükrü Kuleyin ile birlikte Genel Başkan Yardımcıları ve İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyelerinin de içinde bulunduğu kalabalık bir grup, Akşener’e; Kuranı Kerim, Türk Bayrağı ,seccade ve tespih hediye etti.

İYİ Parti kurmayları Akşener’e “Bizleri 12 Eylül zindanları korkutamadı sonuna kadar yanındayız sizlerle beraberiz, bizimde çantalarımız hazır” dediler.