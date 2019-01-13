‘Mermiye değil ekmeğe indirim yapın’

Makine Kimya Endüstrisi’nin (MKE) mermi fiyatlarında yüzde 7.5 oranında indirim yapması Meclis’te de tartışmalara yol açtı. CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, “Vatandaş geçim derdinde, evine ekmek götürme derdinde, 25 kuruşluk poşet parasını ödeyemiyor ama iktidar mermi fiyatlarında indirim yapıyor. Vatandaş iktidardan mermi fiyatlarında değil, ekmek fiyatlarında indirim yapmanızı bekliyor. Tabancasına mermi değil, ekmeğine katık koymanızı bekliyor” dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise “Türkiye’de kitaba erişim zorlaştı, kurşuna erişim ise kolaylaştı. Kitapta yüzde 18 KDV varken MKE mermi fiyatlarını yüzde 7.5 indirdi. Gençlerin mermiye ihtiyacı yok, gençlerin kitaba ihtiyacı var” açıklaması yaptı.

TBMM'de açıklama yapan Arık, “İktidarın görevi bireysel silahlanmayı önlemektir, özendirmek değil. Geçen yıl 4 akademisyen Eskişehir'de kurşunla vurulup öldürüldü. Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlisi Ceren Damar öğrencisi tarafından vurulup öldürüldü. Afyonkarahisar'da bir lise öğrencisi gitar kutusunda getirdiği tabancasıyla öğretmenini vurdu. Siz mermi fiyatlarında indirim yapıyorsunuz. Vatandaş sizlerden mermi fiyatlarında değil, ekmek fiyatlarında indirim yapmanızı bekliyor. Tabancasına mermi değil, ekmeğine katık koymanızı bekliyor” dedi.

E-KİTABA YÜZDE 18

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan ise e-gazete ve e-kitaplardaki yüzde 18'lik KDV'yi hatırlatarak, “Türkiye'de kitaba erişim zorlaştı, kurşuna erişim ise kolaylaştı. Kitaba erişmek istediğinizde yüzde 18 KDV var ama Makina ve Kimya Endüstrisi mermi fiyatlarını indirmesiyle kurşuna kolay ulaşım başladı. Kitap fiyatlarını yükselteceksiniz, mermi fiyatlarını düşüreceksiniz. Gençlerin mermiye ihtiyacı yok, gençlerin kitaba ihtiyacı var. Gençlerin mermiye ihtiyacı olduğu dönemde çok ciddi faturalar ödemiş bir nesiliz biz. Mermiyi ucuzlatmayın, kitaba erişimi kolaylaştırın” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca ise “Merminin fiyatını düşürürken e-kitap, e-gazete ve e-derginin fiyatlarını artırıyorsunuz. Belli ki bilginin iktidar üzerinde açtığı yara merminin açtığı yaradan daha çok canınızı acıtıyor. Bu nedenle de merminin fiyatını düşürürken bilginin, bilgiye ulaşımın fiyatını artırıyorsunuz. Daha Ceren Damar isimli bilim insanımızın, bilim şehidimizin ve eğitim şehidimizin acısı hepimizin yüreklerindeyken tabanca satışındaki, mermi satışındaki fiyatı yüzde 7,5 indirdiniz” diye konuştu.