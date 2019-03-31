Mersin’de kim belediye seçimlerinde kim önde, kim kazandı? Mersin 31 Mart yerel seçim sonuçları…

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı belli oluyor. YSK’dan resmi seçim sonuçları gelmese de oy oranları belli olmaya başladı. Türkiye’de saat 17:00 itibari ile sandıklar sayılmaya başladı. Peki Mersin’de Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Açıklanan son verilere göre Mersin’de CHP önde götürüyor…

31 MART YEREL SEÇİM PARTİ PARTİ MERSİN ADAYLARI

MHP: Hamit Tuna

CHP: Vahap Seçer

DSP: Emrah Küçükkapdan

BTP: Ramis Akın

Saadet Partisi: Erdal Alkan

TKP: Nişan Mesut Oyardı

DP: Ayfer Yılmaz

VP: Lerzan Özgenç