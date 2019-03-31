Mersin’de kim belediye seçimlerinde kim önde, kim kazandı? Mersin 31 Mart yerel seçim sonuçları…

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı belli oluyor. YSK’dan resmi seçim sonuçları gelmese de oy oranları belli olmaya başladı. Türkiye’de saat 17:00 itibari ile sandıklar sayılmaya başladı. Peki Mersin’de Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? Açıklanan son verilere göre Mersin’de CHP önde götürüyor…
31 MART YEREL SEÇİM PARTİ PARTİ MERSİN ADAYLARI
MHP: Hamit Tuna
CHP: Vahap Seçer
DSP: Emrah Küçükkapdan
BTP: Ramis Akın
Saadet Partisi: Erdal Alkan
TKP: Nişan Mesut Oyardı
DP: Ayfer Yılmaz
VP: Lerzan Özgenç
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