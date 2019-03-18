Mersin Barosundan mülteci hukuk semineri

Mersin Barosu'nun Hayata Destek Derneği ve Mülteci Hakları Merkezi işbirliği ile Mersin Baro Konferans Salonu'nda düzenlediği ‘Avukatlar İçin Mülteci Hukuku' seminerine Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu, Genel Sekreter Av. Adnan Günbay, yönetim kurulu üyelerinden Av. Ece Kovan Demirtaş, Av. Mahçe İnanoğlu Deprem, Av. Burak Can Erden ile çok sayıda avukat ve stajyer avukatlar katıldı.

“ZAYIF VE KIRILGANDIRLAR”

Seminerin açılış konuşmasını yapan Mersin Barosu Başkan Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu, mülteci hukukunun yeniden gözden geçirilmesini zorunlu olduğunu söyleyerek şöyle konuştu; “Sıkıntılarla karşılaşan insanların, bulunduğu ülkeyi terk etmeleri ve varlığını daha iyi bir şekilde sürdürebileceklerinden ülkelere gitmek istemeleri insanidir. Anlaşılabilir bir durumdur. Bu insanlar zayıf ve kırılgandırlar. Gittikleri ülkelerde ucuz işgücü olarak güvencesiz olarak çalıştırılmakta, özellikle kadın ve çocuklar her türlü istismarla karşılaşabilmektedir. Resmi kayıtlara göre, ülkemizde üç buçuk milyondan, kentimizde ise 210 binden fazla mülteci bulunmaktadır”



“ENTEGRASYON ÜLKEMİZİN ÖNEMLİ SORUNUDUR”

Mersin Barosu'nun pilot baro olarak, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği içinde avukatlara mülteci hukuku eğitimi vermeye başladığını da hatırlatan Av. Fatma Demircioğlu şunları kaydetti:

“Mültecilerin ekonomik, sağlık ve eğitim ihtiyaçları karşılanmadan ve toplumla entegrasyonu sağlanmadan yaşam mücadelesi verdikleri görülmektedir. Milyonlarca mültecinin sosyal entegrasyonu, Türkiye'nin ve kentimizin en önemli sorunlarındandır. Mülteci, sığınmacı ve geçici koruma altındaki kişilerin adli yardım hizmetlerinden daha etkin faydalanabilmeleri amacıyla avukatlarımıza verilecek olan mülteci hukuku eğitimini çok önemsiyoruz”

AVUKATLAR BİLGİLENDİRİLDİ

Hayata Destek Derneği'nden Av. Mahmut Can İsal ve Av. Gizem Karakuyu Bayral, ‘Uluslararası mülteci hukukunda temel kavramlar' ve ‘Türkiye sığınma sistemine genel bakış', Mülteci Hakları Merkezi'nden Av. Göksu Özceviz ise ‘Uluslararası koruma ve geçici koruma prosedürlerinde karşılaşılan olumsuz karalar ve itiraz yolları' konularında katılımcıları bilgilendirdi.