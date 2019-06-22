Mersin Büyükşehir Belediye Başkan’ın Suriyeli çıkışı: Bütçemden yardım yapamam

Ülkelerinden yaşanan iç savaştan kaçarak geldikleri Mersin'de kendilerine yeni bir hayat kuran 300 bine yakın Suriyeliler, meclis gündemine oturdu. Kentte yaşayan Suriyelilerin sabahın erken saatlerinden itibaren İl Göç İdaresi'nin önüne giderek kendilerini kayıt altına aldırmak için çalıştıkları öğrenildi. Suriyeli göçmenlerin zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdukları kaydedildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi 2019 Yılı Haziran Ayı Toplantısı İkinci Birleşimi'ne CHP'li Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Suriyeli çıkışı damgasını vurdu. Kentte yaşayan Suriyelilerin, vatandaşları ekonomik, sosyal ve kültürel birçok sorun ile karşı karşıya bıraktıklarını dile getiren Başkan Seçer, “Ben Suriyelilere bütçemden yardım yapmam” dedi.

“HER 5 KİŞİDEN BİRİ SURİYELİ”

Suriyeli konusunun önemli bir konu olduğunu, Suriyeli misafirler terimini bilerek kullandıklarını belirten Başkan Seçer, “Çünkü hukuki olarak mülteci veya sığınmacı diyemiyoruz. Sayıları resmi kayıtlarda 200 bin. Gayri resmi 300 binin üzerinde. Çok önemli bir rakam. Mersin nüfusunun 1 milyon 800 bin olduğunu düşünürsek, yaklaşık olarak onlarla beraber 2.2 milyona çıkıyor. Her 5 kişiden biri Suriyeli misafir. Birçok ekonomik, sosyal, kültürel sorunlarla bizleri karşı karşıya bırakıyorlar. Bunları nasıl çözebiliriz, üstesinden gelebiliriz, eminim ki onlar da böyle bir durumla karşılaşmak istemezdi. Kimse vatanından uzak kalmayı, savaş çıkmasını, çoluk çocuk topraklarını, vatanlarını, evlerini terk etmeyi istemez. Bu olayın iki boyutu var. Bir sorunlar bütünü olarak bakmak lazım. Ekonomik, sosyal ve siyasal olarak. Diğer taraftan insani boyutu var” dedi.

“KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ”

Huzurlu yaşamak istediklerinin altını çizen Seçer, “Ankara'dan gelen kaynağın 1 milyon 800 bin nüfus üzerinden geliyor fakat ben 2.2 miltyon kişiye hizmet sunuyorum. Toplumda yaşananlardan şikayetçi ve artık huzurlu yaşamak istiyor. Diğer taraftan esnaf siftahsız dükkân kapatıyorum diyor. Bakıyorsun onlarca esnaf var, ruhsatı yok. Bu ilçe belediyelerinin de, benim de sorumluluk alanımda. Denetimi yapacağız. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Kendi elimizle kendi vatandaşımıza zulüm ediyoruz. Bunu ortadan kaldırmamız lazım” dedi.

“ARAPÇA TABELALAR GÖRÜNTÜ KİRLİLİĞİ YARATIYOR”

Başkan Seçer, kentte çok sayıda Arapça tabela olduğunu ve bu tabelaların da görüntü kirliliğine neden olduğunu söyledi. Bazı belediyelerin Suriyelileri plajlara sokmama konusuna da değinen Seçer, “Böyle bir karar alamayız. İnsani olarak da doğru değil, Türk yasalarına göre de uygun değil ve anayasaya aykırı bir durum. Zaten böyle yasak getirme gibi gayri insani bir tutum içerisinde olamayız. Ama bir standarda oturtup, denetim yapabiliriz” dedi.