Mersin Marina’ya ‘yürütmeyi durdurma” davası

İLAVELERLE AVM’YE DÖNÜŞTÜ

Mersin Yat Limanı İşletmeleri, Marina'da ki yeni ilave binalar ve tesisleri yapmak üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne başvurarak izin aldı. Marina'da ilave inşaatla çok sayıda yeni iş yeri yapıldı ardından sinema ve Lunapark da eklendi. Bir süre sonra Marina, deyim yerindeyse dev bir AVM ile birlikte tam bir eğlence ve alışveriş mekânına dönüştü. Yeni yapılaşma çalışmaları devam ederken, Marina'nın karşısında bir apartmanın 1'nci katında oturan 3 çocuk annesi 73 yaşındaki Elif Göknur, yürütmenin durdurulması istemiyle Mersin İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

BETON YIĞININA DÖNDÜ

Yapılaşmaya karşı hukuk mücadelesi başlatan Göknur'un avukatı Derviş Ahmet Us, hazırladığı dava dilekçesinde ilave inşaatlar nedeniyle yat limanının beton yığınına dönüşmesinden, bu nedenle de 1. katta bulunan Elif Göknur'un dairesinin deniz manzarasının olumsuz etkilenip, değer kaybına uğradığını ve mağdur duruma düştüğü belirtildi.

KIYI KANUNU'NA AYKIRI

Marinada yapılan işlemler yönetmelik değişikliğine de aykırı olduğu vurgulanan dava dilekçesinde yürürlükteki Kıyı Kanunu'na dikkat çekilerek şu görüşlere yer verildi:

“Yat limanlarında toplam emsalin % 20'sini geçmeyecek biçimde konaklama tesisi yapılmasına izin verilmesine rağmen, plan notu değişikliği bahane edilerek toplam emsal % 100 oranında artırılmıştır.”

“SÜREKLİ TİCARİ ALAN ARTTIRILMAKTADIR”

Dönemin Mimarlar Odası başkanı Ömer Sakar, çok sayıda meslektaşının da katıldığı basın toplantısında Mersin Yat Limanı'nın büyük oranda projeye aykırı bir şekilde kullandığını ifade ederek ilgili kurumları etkin denetime davet etti. Sakar, “Marina Yat limanı işlevinden çıkarak bir alışveriş merkezine dönüşmüştür. Bu kapsamda inşa edilmiş olan ticari alanlara yeni alanlar eklenerek sürekli ticari alan arttırılmaktadır” demişti.

OTEL YAPILAMADI

Bu arada, tepkiler üzerine son alınan ve dava konusu olan ruhsatta yer alan Marina bünyesindeki otel projesinin yapımından vazgeçildi. Bu durumun ilgili meslek odası ve sosyal medyada vatandaşlardan yükselen tepkilerin neden olduğu ifade ediliyor.