Mersin’de korkunç olay! 1’i kurtarıldı, 1’i kayıp

Olay, akşam saatlerinde Merkez Akdeniz ilçesi Güneş Mahallesi’nde meydana geldi. Yalınayak Deresi’ne yakın bölgede yürüyen Bahar ve Hediye orman kardeşler, iddiaya göre bir süre sonra dengelerini kaybederek suya düştü.

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Olayı gören çevredekiler kardeşleri kurtarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların çabasıyla Bahar Orman dereden çıkarıldı. Hediye Orman ise tüm çabalara rağmen dereden suya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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Ekipler küçük kızı arama çalışması başlattı. Bahar Orman ise Mersin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Arama çalışmalarının gece de süreceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA