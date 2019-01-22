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Mersin’de korkunç olay! Okul müdür yardımcısı kayboldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen Reşit Can Ortaokulu Müdür Yardımcısı Nihat Kaylı kayboldu. Müdür yardımcısı Kaylı'yı arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

23:52 -
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Olay, öğle saatlerinde Kulak Mahallesi’nde meydana geldi. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki Reşit Can Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı yapan Nihat Kaylı, 15 yaşındaki eski erkek öğrencisiyle piknik yapmak için Kulak Mahallesi’ndeki yeşillik alana geldi.

Burada henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşen Kaylı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

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Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik’e bağlı dalgıç ekipleri, kanal içerisinde arama çalışması başlattı.

Fotoğraf: İHA

Fotoğraf: İHA

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ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Yaklaşık 6 saat süren çalışmada Kaylı’yı bulamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi. AJANSLAR

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Son güncelleme: android-time 00:22 23.01.2019
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