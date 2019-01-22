Mersin’de korkunç olay! Okul müdür yardımcısı kayboldu

Olay, öğle saatlerinde Kulak Mahallesi’nde meydana geldi. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesindeki Reşit Can Ortaokulu’nda müdür yardımcılığı yapan Nihat Kaylı, 15 yaşındaki eski erkek öğrencisiyle piknik yapmak için Kulak Mahallesi’ndeki yeşillik alana geldi.

Burada henüz bilinmeyen nedenle sulama kanalına düşen Kaylı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

İLGİLİ HABER Kontrolden çıkan otomobil baraja uçtu: 2'si ağır 5 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik’e bağlı dalgıç ekipleri, kanal içerisinde arama çalışması başlattı.

İLGİLİ HABER Adana'da feci olay! Geriye bu fotoğrafı kaldı

ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ

Yaklaşık 6 saat süren çalışmada Kaylı’yı bulamayan ekipler, havanın kararması nedeniyle çalışmalara ara verdi. Arama çalışmalarına sabahın ilk saatlerinde yeniden başlanacağı bildirildi. AJANSLAR