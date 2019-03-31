Mersin’de nefesler tutuldu

Aday adaylığı sürecinde dosyası 26 dakika geç verilince İyi Parti'den daha sonra Demokrat Parti'den de aday olamayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, oyunu Yenişehir İlçesi 50'nci Yıl Mahallesi'ndeki Gökçeller İlkokulu'nda eşi Hatice Kocamaz ile birlikte kullandı.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Hamit Tuna ise oyunu Toroslar ilçesindeki Yalınayak Ortaokulu’nda 2313 numaralı sandıkta kullandı. Tuna, daha sonra vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Vahap Seçer ise oyunu Yenişehir ilçesindeki 100'ncü Yıl Akkent İlkokulu'nda 1016 numaralı sandıkta eşi Meral ve çocukları Uğur ve Efe ile kullandı. Başkan Adayı Seçer, yorucu bir seçim maratonunu geride bıraktıklarını belirterek, ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Demokrat Parti (DP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz'da oyunu Tarsus İlçesi'nde Sağlıklı Köyü İlkokulu'nda kullandı.