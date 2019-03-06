Mersin’de zehirlenen öğrenciler Meclis gündeminde

Mersin’de, Akdeniz İmam Hatip Okulları Mezunları Mensupları ve Muhipleri Derneği (AKİMDER) tarafından, “31 Marttan 15 Temmuz’a Şehadet Bilinci” adlı konferansta ikram edilen tavuk tantuni yiyen yaklaşık 30 öğrenci zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Olay üzerine aileler sorumlulardan şikayetçi olmuştu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ders saatinde velilerden izin alınmadan öğrencilerin etkinliğe götürülmesini ve öğrencilerin zehirlenmesini meclis gündemine taşıdı.

‘DÜŞÜNEBİLİYOR MUSUNUZ?'

Öğrenci velilerinin ifadelerinden yola çıkarak, öğrencilerin ders saati içerisinde velilerden izin almadan okul dışında bir etkinliğe götürülmelerinin yasal olmadığını belirten CHP'li Başarır, “Düşünebiliyor musunuz? Çocuğunuz sizden habersiz bir şekilde ders saatleri içerisinde bir etkinliğe götürülecek. Burada çocuğunuza yemek verilecek ve çocuğunuz zehirlenecek. Buna hangi anne-baba tahammül eder? Kabullenilebilecek bir durum değil” dedi.



‘YASAL İŞLEM BAŞLATILDI MI?'

CHP'li Başarır, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yazılı olarak yanıtlaması istemi ile soru önergesi verdi. Başarır, soru önergesinde şunları kaydetti:

“Çocukların derste, okulda olmaları gereken bir zamanda, okul dışında bir etkinliğe götürülmesindeki amaç nedir? Bu önceden hazırlanmış planlı bir program mıdır? Öğrencilerin söz konusu etkinliğe götürülmeleri için velilerinden yazılı izin belgesi alınmış mıdır? Öğrencileri başlarında gitmeleri için görevli öğretmen ve müdür yardımcısı tayin edilmiş midir? Bu etkinlikle ilgili velilerden izin alınmamış ise, bunun sorumluları hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatılmışsa sonuçları ne olmuştur? Başlatılmadı ise gerekçeleri nelerdir? “Şehadet Bilinci” adlı etkinlik kim ya kimler tarafından organize edilmiştir? Bu etkinliğin düzenlenmesi için ilgili kurumlardan izin belgesi alınmış mıdır? Alınmış ise bu kurumlar hangileridir? Dağıtılan tantunilerden dolayı kaç çocuğumuz zehirlenmiştir?

Öğrencilerin zehirlenmesine yol açan tantuni kim ya da hangi firma tarafından temin edilerek öğrencilere dağıtılmıştır? Öğrencilerin zehirlenmesindeki sorumlu kişiler hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa sonuçları ne olmuştur? Başlatılmadıysa gerekçeleri nelerdir? Çocukların söz konusu etkinliğe yürütülerek götürüldüğü doğru mudur? Doğru ise çocukların başına gelebilecek her türlü olumsuzluğun hesabını kim ya da kimler verecektir?

‘Şehadet Bilinci' etkinliği adı altında başka hangi illerde, hangi okullardaki öğrenciler toplanarak etkinlik düzenlenmiştir?”