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Mert’in ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.

13:01 -
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Mert’in ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı

Ankara’da, Keçiören ilçesindeki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın şırınga şeklindeki çikolata kutusu kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili soruşturmaya gizlilik kararı ve yayın yasağı getirildi.
Köksal’ın ölümüyle ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen dosyayla ilgili gizlilik kararı alındı. Dosyaya ayrıca yayın yasağı da getirildi.
Mert Yağız Köksal, 10 Aralık 2019’da boğazına şırınga şeklinde çikolata kapağının kaçması sonucu fenalaşmış, önce aile sağlık merkezine, ardından hastaneye götürülen çocuk kurtarılamamıştı. (İHA)


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