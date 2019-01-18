Meslek örgütlerinden Sözcü’ye destek

TGS Başkanı Gökhan Durmuş: Yine bir iftira davasıyla karşı karşıyayız. Türkiye’de gazeteciliğin suç olmayacağı günler için tüm gazeteciler birlikte mücadele etmeli. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Sözcü Gazetesi'nin haklı davasında yanındayız.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana haberleriyle FETÖ’nün iç yüzünü en net olarak ortaya koyan tek gazete olan Sözcü, yeni bir kumpas davası ile daha karşı karşıya… Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile Sözcü Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, sozcu.com.tr Yayın Yönetmeni Mustafa Çetin ve Haber Koordinatörü Yücel Arı hakkında “FETÖ silahlı terör örgütü içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek yardım etme” suçundan hazırlanan iddianame kapsamında yargılanma bugün 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Söz konusu kumpas iddianamesi, Sözcü hakkında hazırlanan ve tamamı çürütülen ilk iddianame ile aynı…

Duruşmaya, Sözcü’ye destek vermek için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ve Türkiye Gazeteciler Sendikası gibi meslek örgütlerinin temsilcileri de katılıyor,

“SÖZCÜ’NÜN HAKLI DAVASINDA YANINDAYIZ”

Duruşmayı takip eden Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş “Yine bir iftira davasıyla karşı karşıyayız. Bu adliye, gazetecileri haberciliklerinden dolayı yargılayan bir binaya dönüştü. Sözcü gazetesi de bunu ikinci kez yaşıyor. Daha önce de yine bir iftira ile iki meslektaşımız tutuklanmış aylarca süren dava süreci yaşanmıştı. Bugünkü duruşmada yine gazetecilerin gazeteciliğinin yargılanacağı dava olacak. Elbette bu da beraatle sonuçlanacak ancak Sözcü gazetesi yıpratılmış, kamuoyunda ilişkisi olmayan örgütle ilişkilendirilmiş gibi görülecek. Türkiye'de gazeteciliğin suç olmayacağı günler için tüm gazeteciler birlikte mücadele etmeli. Türkiye Gazeteciler Sendikası olarak Sözcü Gazetesi’nin haklı davasında yanındayız.” dedi.