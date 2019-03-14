CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, Çatalca’da yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı bir miting düzenledi. Çatalca’da semt pazarını gezen İmamoğl ardından miting yaptı. Çoşkulu bir kalabalığa hitap eden İmamoğlu, “Size hizmet etmek, sevginizi kazanmak dünyanın en güzel şeyi. Size layık olmak ve hizmet etmek istiyorum. 5 yıl boyunca gurur duymak istiyorum. Sizinle bu güzelliği koruyacağız. İçeride dediler ki ‘Paltonu giy, hava soğuk’ ‘Gerek yok’ dedim. Beni ısıttınız. Şu an ceketimi çıkarasım var. O gözlerinizin içi parlıyor ya, o benim için dünyanın en güzel şeyi. Bu şehirde insanı gören, hizmet eden bir belediye olacağız. Size asla ihanet etmeyeceğiz. İhtiyaçların peşinde koşacağız.” diye konuştu.

“ARAMIZDA KALSIN, HER PARTİYE MENSUP İNSANLAR BANA OY VERECEK”

“Çatalca’yı doğduğum köy gibi bilip, kadınların patronluğunu destekleyen bir belediye başkanı olacağım.” diyen İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti: “Partizanlığı bu şehrin hafızasından söküp atacağız. Benim arkamda, bütün partilere mensup insanlar var. Bana oy vermeyecek hiç kimse yok diye düşünüyorum. Kendime inanıyorum. Herkesin ailesini, çocuğunu, yaşam koşullarını düşünüyorum. Her partiye mensup insanların oyuna talibim. Aramızda kalsın, verecekler de.”

“MEDYAYA DA ACIYORUM”

İnsanların bağırandan, çağırandan, kızandan usandığını vurgulayan İmamoğlu, ”Vallahi ben kötü söz söylemeyeceğim. Kötü söz, sahibine ait” dedi. Bu sırada sahne önünden bir vatandaşın İmamoğlu’nun dün katıldığı bir TV programında yayının kesilmesi hatırlatılınca İmamoğlu, “Akşam kestiler ama hanımefendinin bir suçu yok. Ama Türkiye’de sabah akşam konuşuyorlar. Adamlar program yapamıyor. Medyaya da acıyorum.” yanıtını verdi.

“KOVUN DEMEDİM, EMEKLİ EDİN DEDİM”

İmamoğlu, kendisini çok üzdüğünü belirttiği bir konuya değinerek “Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki, ben ‘Kovun gitsin’ demişim. Ben söylemiyorum, onlar söylüyor. Metal yorgunluğu var. ‘Emekli edin, gönderin gitsinler’ dedim. ‘Kovun’ demedim. Seçilmiş insanlar, kovularak gönderilmez. İstanbul’un gelmiş geçmiş en demokrat belediye başkanı olacağım. Bu şehre barış, huzur gelecek, partizanlık bitecek. Liyakat, akıl, mantık. Bunlar olacak. Ben kavga etmem ama göndereceğim, emekli edeceğim. Bu şehrin insanına insan gözüyle bakan bir belediye başkanı olacağım.”ifadelerini kullandı.

“BENİM RAKİBİME OY ATANIN ELİ TİTREYECEK”

31 Mart’a 17 gün kaldığı hatırlatmasını yapan İmamoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: ”Buradaki insanlarımız, her gün komşularıyla konuşursa seçimi alırız. 31 Mart’ta nerede oy kullanıyorsanız sandıkta görev almalısınız. Bu iş sizsiz olmaz. Bizi, komşularınıza, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza, herkese anlatacaksınız. ‘Çok güzel bir insan geliyor’ diyeceksiniz İstanbul’un başına. Çok güzel bir belediye başkanı geliyor. Kiminiz, ‘Evladım gibi seviyorum’ diyecek. Kimi de ‘Can arkadaş’ diyecek. Kiminiz kardeş, kiminiz ağabey diyecek. Seçimi ben kazanmayacağım, o çok ukalaca olur. Hepimiz kazanacağız. Bu seçimin kaybedeni yok. Herkes bizim. Benim rakibime oy atanın eli titreyecek. Atsam mı atmasam mı? O hale getirmezsem, göreceksiniz bak. Çünkü benim güzel enerjim, benim o insanlara güzel bakışım, onların bu gibi kalplerini bile eritir. Bu kadar güveniyorum kendime.”