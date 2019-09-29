Meteoroloji açıkladı! Batıda sıcaklıklar artıyor, Karadeniz’de sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara bölgesi az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bölgede sıcaklığın 1 ila 3 derece artması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rize çevreleri, Trabzon’un doğu ilçeleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.
HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçeleri, Artvin’inin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 27°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor.
AĞRI °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık