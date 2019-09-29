Meteoroloji açıkladı! Batıda sıcaklıklar artıyor, Karadeniz’de sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara bölgesi az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Bölgede sıcaklığın 1 ila 3 derece artması, rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Rize çevreleri, Trabzon’un doğu ilçeleri ve Artvin’in kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde hava az bulutlu ve açık geçecek.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize çevreleri ile Trabzon’un doğu ilçeleri, Artvin’inin kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 27°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği bekleniyor.

AĞRI °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 26°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık