Meteoroloji açıkladı, hava sıcaklığı artıyor!

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi öngörülürken, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale’nin güneyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın Trakya’nın batısı ve Çanakkale çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde yer yer kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 25°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ÇANKIRI °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ESKİŞEHİR °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KONYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KASTAMONU °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ZONGULDAK °C, 25°C

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

MALATYA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu

ŞANLIURFA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu