Meteoroloji duyurdu! İstanbul’da rüzgar 100 kilometreye ulaştı

İstanbul’da iki gün boyunca fırtına etkili oldu. Çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, denizde dev dalgalar oluştu. Arnavutköy’de bir caminin minaresi fırtına ile sallandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, İstanbul’da fırtınanın hızı 106.6 km’yi buldu.

Poyraz, Kartal Aydos’ta dün saat 12.12’de 106.6 km olarak ölçüldü. Rüzgarın hızı Beykoz’da 103.7 km’yi bulurken Çatalca’da ise 101.5 km’ye ulaştı.

EN SON HAVA DURUMU RAPORU:

İstanbul’un diğer noktalarında ölçüler rüzgar hızları ise şöyle:

Sarıyer: 92.2

Büyükada: 90.7

Arnavutköy: 87.8

Beylikdüzü: 86.4

Silivri:83.9

Üsküdar: 83.5

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DALGALAR 3 METREYİ BULDU

Karadeniz’de fırtına etkili oluyor. Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yağmurlu ve rüzgarlı hava şartları devam ediyor. Denizde dalga boyu yer yer 3 metre yüksekliğini bulurken balıkçılar ise teknelerini limana çekmiş durumdalar. Fırtınanın devam etmesi beklenirken meteorolojiden alınan bilgilere göre yağmur yağışları 2 gün daha devam edecek ve Cuma günü hafifleyecek. Batı Karadeniz sahil şeridinde bugün için kar yağışı ise beklenmiyor. (DHA-İHA)