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Meteoroloji iki kişinin öldüğü bölge hakkında uyardı!

Bodrum'da sel felaketi nedeniyle bölgedeki tarım arazileri sular altında kaldı. Bölgedeki barajda doluluk oranı son 4 yılın zirvesine çıktı. Yağışın etkisiyle meydana gelen selin etkisiyle ise nişanlı iki genç hayatını kaybetti. Meteoroloji açıklamasında yağışın pazar akşamına kadar sürebileceği uyarısı yapıldı.

18:00 -
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Meteoroloji iki kişinin öldüğü bölge hakkında uyardı!

İlçede dün gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası ilçenin tarım deposu olarak bilinen Karaova bölgesinde tarlalar sular altında kaldı. Bazı tarlalarda su yüksekliği 1 metreye kadar ulaştı. Arazide bulunan bazı ev ve depolar da su altında kaldı. Sağanak yağış sonrası Mumcular Barajı’ndaki su miktarı da son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

DHA

DHA

Bahçesindeki evi ve eşyaları sular altında kalan Ahmet Alakuş, “Bahçemde çapa makinesi ve jeneratör vardı. Tarım için gerekli olan her şey vardı. Hepsi sular altında kalmış. İlk kez böyle bir şey gördüm” dedi.

DHA

DHA

Sel sularına kapılan otomobilde elektrik teknisyeni Çağlar Bencik (27) ile 2 aylık nişanlısı, Milas Kısırlar Ortaokulu’nda sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik’in (23) yaşamını yitirdiği ilçede, yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi. DHA

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