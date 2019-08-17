Meteoroloji İstanbul’da yağışın ne zaman biteceğini açıkladı! İstanbul’da hava durumu yarın nasıl olacak?

İstanbul’da öğlen saatlerinde etkili olmaya başlayan yağış kısa süre içinde afet boyutuna ulaştı ve birçok ilçede sel ve su baskınlarına neden oldu. Sağanak yağmur sonrası su basan Unkapanı’ndaki alt geçitte, tahliye çalışmaları sırasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin alt geçitte yaşayan evsiz bir vatandaşa ait olduğu bildirildi. Fatih’te bulunan tarihi Kapalıçarşı’yı su bastı. Çarşı esnafı su tahliyesi yaptı. Eminönü alt geçidi de su baskınına teslim oldu. İstanbul’da etkili olan yağış sonrası Üsküdar’da kara ile deniz birleşti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbulluları uyardı ve yağmurun biteceği tahmin edilen saat hakkında bilgi verdi…

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL'A SON DAKİKA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yaptığı son dakika uyarısıyla İstanbul'da vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre kuvvetli yağışların gece boyunca süreceği, sabah saatlerine kadar etkisinin azalarak devam edeceği belirtildi.

İstanbul’da pazar günü hava durumu; Havanın yarın 28 derece olması bekleniyor. Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANKARA VE 5 İÇİN HAVA DURUMU UYARISI

Meteoroloji'den İstanbul'un ardından Ankara ve 5 il için daha uyarı geldi. Meteoroloji: Kırıkkale ve Çankırı’da bugün sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Ankara, Kırıkkale ve Çankırı için de uyarılarda bulunan Meteoroloji, bugün bu bölgelerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların pazar sabah saatlerine kadar devam edeceğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Bugün öğlen saatleri itibarıyla başlayıp, Pazar günü sabah saatlerine kadar Ankara’da sağanak yağış beklenmektedir.

Meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı şehrimiz genelinde hazırlıklarımızı yaptık. Vatandaşlarımızı da dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

UNKAPANI’NDA CESET BULUNDU

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Saatte 113 kilogram yağış düşen Fatih ilçesinde Unkapanı altgeçidini de su bastı. Ekiplerin su tahliye çalışmaları sırasında altgeçitten ceset çıktı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili yapılan açıklamada ise “Unkapanı Köprüsü civarında biriken yağmur sularının tahliyesi neticesinde, kimliği belirsiz bir şahsın cesedi bulunmuş olup, ilgili Cumhuriyet Savcılığı tarafından otopsi çalışmaları başlatılmıştır.” denildi.

KAPALIÇARŞI’YI SU BASTI

Avcılar, Sefaköy, Bahçelievler, Çatalca, Zeytinburnu, Sarıyer, Fatih, Esenyurt, Kadıköy, Üsküdar, Tuzla, Pendik, Kartal, Beyoğlu ve Maltepe'de gök gürültülü şiddetli yağış etkili oluyor. Yağmurdan korunmak isteyenler, otobüs duraklarına, kapalı mekanlara ve köprü altlarına sığındı. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Çatalca'da bir elektrik direğine yıldırım düştü.

D-100 Karayolu üzerinde su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde trafik kazaları meydana geldi. Vatandaşların bir bölümü araçlarını yol kenarına çekerek, yağmurun dinmesini bekledi. Birçok bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Hafta sonu dolayısıyla Sarıyer'de sahile ve ormanlık alanlara pikniğe giden vatandaşlar, yağmurdan olumsuz etkilendi.

Ayasofya ve Sultanahmet'i ziyaret etmek isteyen turistler de aniden başlayan yağış nedeniyle ağaç altlarına ve çevredeki kafelere sığındı. Yağmura valizleriyle yolda yakalanan turistler, seyyar satıcılardan şemsiye satın aldı.

Eminönü alt geçidi, Kapalıçarşı ile Karaköy'de bazı iş yerlerini su bastı. Eminönü alt geçitteki çarşıda esnafın bazı ürünleri su altında kaldı.

Ayrıca Kapalıçarşı'da kısmi elektrik kesintisi yapıldı. Bazı iş yerlerine elektrik verilmiyor.

Çobançeşme Kuyumcukent'te yapımı devam eden metro durağının önünde park halindeki bir otomobil, yolun çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.