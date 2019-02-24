İstanbul’da yarın okullar tatil edildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika uyarılarının ardından, beklenen kar yağışı etkili oldu. İstanbul ve Trakya beyaza büründü.

İSTANBUL’DA KAR TATİLİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya son dakika açıklama yaptı: Vali Yerlikaya “İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik.” dedi.



5 GÜNLÜK HARİTALI TAHMİN



ARAÇLAR YOLDA KALDI

İstanbul’da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. TEM otoyolunda bir TIR kaza yaptı.

İstanbul’da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Yağış nedeniyle Avcılar D-100 Karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIR kaza yaparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı çağırıldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yoldan çıkan TIR vinçle kurtarıldı.

Öte yandan ekiplerin yolları tuzlama çalışmaları gece boyu devam etti.

İSTANBUL'DA PAZARTESİ OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Mevcut soğuk hava dalgasının pazartesiye kadar etkisini kaybetmesi bekleniyor. Pazartesi okulların tatil olma ihtimali zayıf görülüyor.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Meteorolojik verilere göre, ilimizde bu gece ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.” ifadesini kullandı.

AKOM ekiplerinin ulaşımın aksamaması için gayret gösterdiğini aktaran Yerlikaya, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücü ve vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sistemine giren kentte, öğleden önce aralıklarla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde seyreden yağış, akşam saatlerinde havanın soğumasıyla etkisini artırdı.

KAR ETKİSİNİ ARTTIRDI

Anadolu Yakası ile Avrupa Yakası'nın Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri ilçelerinde kar yağışı, Şişli, Beyoğlu, Sarıyer ve Kağıthane ilçelerinde ise karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Silivri'nin ise Kadıköy, Kavaklı, Gazitepe, Sayalar, Danamandıra, Çanta ve Değirmenköy bölgelerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Karayollarına bağlı kar küreme araçlarının ilçede tuzlama çalışmaları sürerken, bazı ara sokakların kapandığı görüldü.

Bazı noktalarda trafik normal seyrinde akarken, kar yağışı nedeniyle kentte ara ara trafik yoğunluğu yaşanıyor.