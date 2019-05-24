Meteoroloji uyardı, sağanak yağış esir aldı! | Son dakika hava durumu tahminleri

Günlerdir süren güneşli ve sıcak hava yerini sağanak yağmurlara bıraktı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlana tahmin haritasına göre yurdun güney kıyıları hariç tüm bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor. Yerel olarak etkili olan sağanak yağışların yarın da sürmesi bekleniyor.

İSTANBUL SAĞANAK YAĞIŞA TESLİM

Yapılan son değerlendirmelere göre; 24.05.2019 Cuma günü sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TRAKYA’YA UYARI GELDİ…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Aksaray, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya (Edirne, Kırklareli), Marmara'nın doğusu (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Balıkesir’in kuzeyi, İstanbul Boğaz çevresi ve Anadolu Yakasında), Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (15-40 kg/m2) olması bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ SERİNLİYOR

Hava sıcaklıklarında ise; Kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

HAFTA SONU DA SAĞANAKLAR ETKİLİ OLACAK

Yağışlar yurdun birçok bölgesinde cumartesi de etkili olacak pazar gününden sonra etkisini kaybedecek.