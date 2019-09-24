Meteoroloji uyardı! Sağanak yağış geliyor…

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz’de yarın aralıklı ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

EGE’YE SAĞANAK UYARISI

Ege Bölgesi’nde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu akşam (24.09.2019 Salı) saatlerinden itibaren İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANTALYA’YA DOLU VE YILDIRIM TEHLİKESİ

Bugün (25.09.2019 Çarşamba) Antalya'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Antalya merkez ile Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer ve Akseki ilçelerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2), İbradı, Serik ve Manavgat ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı, hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının ülke genelinde 2 ila 4 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle genellikle güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kuzeybatı çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 26

İstanbul: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batı kesimleri sağanak yağışlı 23

İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Adana: Az bulutlu ve açık 33

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 24

Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık 22

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31