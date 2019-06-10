Meteoroloji uyarmıştı! Beyaza büründü…

Konya kent merkezinde başlayan dola yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süren dolu, yerine yağmur yağışına bıraktı. Seydişehir ilçesi, dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü. Bazı bölgelerde ekili arazilere zarar verdi. Dolunun ardından devan eden yağmur ise sokaklarda sele neden oldu. Şans eseri herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.

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SİVAS’TA DA DOLU YAĞIŞI HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Sivas’ın Altınyayla ilçesinde akşam saatlerinde dolu yağışı etkili oldu. Dolu nedeniyle ilçede cadde ve sokaklar beyaza büründü. Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Yağış anları vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yağış ayrıca ekili arazilerde de zarara neden oldu.

DERECİK’TE SAĞANAK, CADDE VE SOKAKLARI GÖLE DÖNÜŞTÜRDÜ

Hakkari’nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.

Günlerdir sıcak havanın etkili olduğu Derecik ilçesinde, akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık bir saat devam yağış nedeniyle ilçe merkezindeki cadde ve sokaklar göle döndü, taşkınlar meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. DHA