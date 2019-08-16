Meteoroloji uyarmıştı… Edirne’de 15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı felç etti

Güneşli ve yoğun sıcaklarla geçen günler bir süreliğine geride kaldı ve yurdu yağışlı hava dalgası sardı. Meteoroloji tarafından yapılan değerlendirmelere göre; Edirne'de gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sel ve su baskını yaşanabilir. Ayrıca Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan hava durumuna göre: Marmara, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ankara Afyonkarahisar, Kütahya, Kırıkkale, Çankırı, Artvin, Ardahan ve Osmaniye çevreleri, Konya'nın güney kesimleri ile Hatay’ın batı kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE İÇİN SEL UYARISI
Yapılan son değerlendirmelere göre; Edirne'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
15 DAKİKALIK YAĞIŞ YAŞAMI FELÇ ETTİ
Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve yağış su baskınlarına neden oldu. Fırtınadan dolayı ilçe merkezinde yaklaşık 3 mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı. Uzunköprü belediyesi fen işleri ekipleri yaklaşık 3 ana bölgede kanalizasyonların devrilen ağaçlardan dolayı tıkandığını ve 20 kişilik bir ekip ile çalışmaların tüm gece süreceğini ifade etti. Şiddetli fırtına dan dolayı devrilen ağaçlar kepçe yardımıyla kaldırıldı.
MARMARA
Parçalı bulutlu, Kuzey ve Doğu kesimleri ile Balıkesir çevreleri ve Çanakkale'nin kuzey ve doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı
DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 31°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 33°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Doğusu ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlığı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatler ile öğleden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 29°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık