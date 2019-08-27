Meteorolojiden 11 kent için uyarı!

Türkiye’de sıcak hava dalgasının etkisinde fakat bazı yerlerde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Marmara ve Ege’de sıcaklıklar normalin üzerinde seyrederken hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkıyor. Akdeniz’de de durum farklı değil. Salı günü hava sıcaklıklarının 39 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Yayımlanan rapora göre Karadeniz’in orta ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Salı günü; Samsun, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars sağanak yağışın etkisinde olacak.