Meteoroloji’den Antalya için korkutan uyarı! Tüm izinler iptal edildi!

Vatandaşları meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla “renkli kod sistemi” başlatıldı. Bu kapsamda Türkiye’de ilk kez Antalya için kırmızı kodlu uyarı yapıldı. Antalya Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, yaptığı açıklamada, vatandaşların meteorolojik uyarıları daha kolay anlaması amacıyla yerli ve milli olarak tasarlanan Renk Kodlu Meteorolojik Uyarı Sistemine geçildiğini aktardı. Yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olmak üzere 4 adet renk olduğunu aktaran Öztürk, “Bu renkler etki kuvvetine göre sıralanıyor. En hafifi yeşil, en kuvvetlisi de kırmızıdır” dedi.

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ANTALYA İÇİN ‘KIRMIZI KOD’ ALARMI

Antalya için kırmızı kod verilmesine ilişkin önemli meteorolojik uyarılarda bulunan Öztürk, Antalya’da bugün başlayan sağanak yağışların Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Antalya Merkez, Serik, Kemer, Kumluca ve Finike çevrelerinde şiddetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 100-250 kilo civarında yağış beklendiğini belirtti.

Öztürk, “Antalya için verilen kırmızı kodlu uyarı ile çok kuvvetli bir meteorolojik hadisenin beklenildiğini, büyük çapta hasar olabileceğini ve geniş alanların meteorolojik hadiseden etkilenebileceğini söylüyoruz. Vatandaşlarımızın sıklıkla meteorolojik uyarıları takip etmelerinde oldukça fayda var” şeklinde konuştu.

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Tedbir ve önlem alınması gerektiğinin altını çizen Öztürk, “Kırmızı kod çok tehlikeli bir meteorolojik hadiseyi gösteriyor. Bu vesileyle vatandaşların, ilgililerin, kaymakamlıkların başta olmak üzere herkesin, sel, su baskınları, trafikte aksamalar, yağış anında oluşabilecek kuvvetli rüzgara karşı çatı uçması, ağaç devrilmesi ve dere yataklarının taşması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasında fayda var” uyarısında bulundu.

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TÜM İZİNLER İPTAL

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AFAD’da tüm izinler iptal edilirken, uyarının yapıldığı süre boyunca başkanlıklar tam kadro görev yapacak.

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KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Vatandaşları, kuvvetli meteorolojik hadiselerle ilgili uyarmak amacıyla başlatılan “renk kodu sistemi” kapsamında ilk kırmızı kodlu uyarının yapıldığı Antalya’da, valilik bünyesinde kriz masası oluşturuldu.

Vali Münir Karaloğlu, yaptığı açıklamada, kent merkezi ile Kemer, Serik, Kumluca ve Finike ilçelerinde sağanak beklendiğini, gerekli uyarıların yapıldığını belirtti.

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İlgili kurumların yağış için gerekli tedbirleri aldığını aktaran Karaloğlu, “Vali Yardımcımız Atıf Çiçekli’nin başkanlığında kriz masası oluşturduk. AFAD, itfaiye ve uyarı yapılan ilçe belediye başkan yardımcılarının da içinde olduğu kriz masası, hazırlıkları yönetiyor.” ifadesini kullandı.

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Karaloğlu, meteorolojinin uyarısına göre sel ve su baskını riski olduğunu, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması gerektiğini kaydetti. AJANSLAR