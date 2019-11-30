Meteoroloji’den birçok il için yağmur ve kar uyarısı! İstanbul da listede…

Mevsim normallerinin üstünden seyreden sonbahar mevsiminin son günleri geride kalıyor. Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre hava sıcaklıkları bir miktar düşüyor. Yapılan duyuruya göre, pazar günü hava ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu olacak. Hava sıcaklığı, kuzeybatı kesimlerde 4-8 derece azalacak, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

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BİRÇOK İLDE SAĞANAK VE KAR BEKLENİYOR

İstanbul, Kocaeli, Bursa, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’nun kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Marmara bölgesinde havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde (Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl) Cumartesi günü 1750 m. üzeri rakımlı yerlerde, pazar günü ise öğle saatlerinden itibaren 1000 m. üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar (20 cm. ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

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Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

YURTTA HAVA DURUMU

İSTANBUL 9°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Anadolu yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 7°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu

İZMİR 12°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar sağanak yağışlı

ADANA 12°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 4°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu

KONYA 8°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmurlu

SİVAS 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU 5°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 12°C, 19°C



Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 1°C, 5°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazar) öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

VAN 3°C, 9°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR 6°C, 15°C



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP 8°C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı